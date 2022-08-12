Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Как Геннадий Головкин готовится к трилогии с «Канело»

    12 Августа 2022 22:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский чемпиона мира в средней весовой категории Геннадий Головкин на своем Youtube-канале показал видео тренировочного процесса перед третьим боем с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В видео казахстанский боксер опубликовал кадры разных видов подготовки к поединку: тренировки в боксерском зале, пробежки по горам и езду на велосипеде. Видео, по всей видимости, было снято в тренировочном зале Головкина в Калифорнии (США).

    17-го сентября казахстанец в третий раз встретится в ринге с «Канело» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В первом бою была зафиксирована ничья, а во втором победу праздновал мексиканец.


    Фото: sports.kz
    #Спорт #Головкин #Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 8 тыс. детей бесплатно посещают секции и кружки в Алматы
    Более 500 тыс. детей занимаются спортом по системе подушевого финансирования в РК
    Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    Нет оснований для высказывания пессимистических прогнозов – Президент РК о сотрудничестве с РФ
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров