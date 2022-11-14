Как газифицируют населенные пункты в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области из 526 населенных пунктов газифицированы только 77. Решить вопрос с охватом как можно большего количества населенных пунктов позволит строительство газораспределительных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день из 526 населенных пунктов области газифицировано только 77, а это всего лишь 14,6%.

«Уровень газифицированного населения по области составляет 57,9%, из них городское население составляет 82,1%, сельское население 23,1%. В 2022 году в рамках госпрограммы развития регионов на 2020 – 2025 годы на реализацию 10 проектов по газоснабжению населенных пунктов Костанайской области из средств Нацфонда и облбюджета выделено 4,5 млрд тенге. Уже освоено 87% средств. По итогам года уровень газифицированного населения по области составит 58,4%, из них городское население составляет 82,1%, сельское население 24,4%», - сообщили в областном управлении энергетики и ЖКХ.

В декабре планируется завершить строительство автоматической газораспределительной станции АГРС 150. Акимат передаст объект в доверительное управление АО «Интергаз Центральная Азия» и АО «КазТрансГазАймак».

«Также предусмотрено строительство АГРС, производительностью 150 тыс. куб. м/ч, что позволит с вводом в эксплуатацию объекта решить вопрос выдачи технических условий на подключение к сетям газоснабжения новых потребителей города Костаная, а именно для строящихся микрорайонов, социальных объектов и объектов предпринимательства, а также ближайших районов, так как на сегодняшний день три существующие газораспределительные станции города Костаная не имеют технической возможности подключения новых потребителей», - пояснили в ведомстве.

В этом году уже завершено строительство газопровода высокого давления «Камысты – Алтынсарино» Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области. В рамках данного проекта была выполнена установка газорегуляторных пунктов в каждом селе.

В следующем году планируется завершить строительство подводящего газопровода Аулиеколь – Кушмурун с подключением села Черниговка Аулиекольского района». Также с этого года ведется строительство газораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области.

На перспективу газоснабжения области разработаны восемь проектов на общую сумму 7,9 млрд тенге. При реализации данных проектов будут газифицированы села Береговое и Айет района им. Б. Майлина, Зааятское Денисовского района, Лесное и Березовка Федоровского района, Кушмурун и Диевка Аулиекольского района.

«Реализация данных проектов позволит увеличить доступ к сетям газоснабжения с 77 до 83 населенных пунктов. Уровень газифицированного населения по области составит 59,5%. В 2021 году АО «Национальная компания «QazagGaz» была актуализирована Региональная схема газификации Костанайской области до 2030 года. В перспективе будут газифицированы ближайшие районы области», - заключили в профильном ведомстве.





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