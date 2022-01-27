Как финансируются научные исследования и труд отечественных ученых

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана не раз отмечал, что развитие науки является приоритетом государства, основополагающим ресурсом страны, обеспечивающим ее экономический рост. Результативность науки прямо пропорционально финансированию, которое выделяется на ее развитие. В прошлом году Глава государства поручил увеличить финансирование научной сферы. Как в настоящее время финансируются научные разработки и оплачивается труд ученых, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

В 90-х годах ХХ века научная сфера Казахстана претерпевала спад. Снижение или полное отсутствие финансирования исследований, отсутствие материально-технической базы и условий привело к не востребованности труда научных сотрудников.

По данным Казахстанского Института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК, с 1991 по 2000 годы количество научных сотрудников в стране сократилось почти вдвое: с 27,6 тыс до 14,8 тыс. Все это привело к общему снижению результативности казахстанской науки. В настоящее время развитие научной сферы и повышение ее результативности входит в круг первоочередных и актуальных задач государства.

Как финансируются научные исследования

По данным Министерства образования и науки РК, в 2020 году число предприятий, осуществлявших научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), составило – 396. Из них 93 относятся к государственному сектору, 99 – к сектору высшего профессионального образования, 167 – к предпринимательскому и 37 – к некоммерческому секторам. Всего аккредитован 1 091 субъект научной и научно-технической деятельности, среди которых 649 юридических и 442 физических лица.

Средства на науку выделяются из республиканского бюджета десяти отраслевым центральным госорганам. Наряду с Министерством образования и науки это – Министерства сельского хозяйства, труда и социальной защиты населения, экологии, геологии и природных ресурсов, здравоохранения, культуры и спорта, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, торговли и интеграции.

По данным МОН, в целом, финансирование науки из республиканского бюджета в 2020-2021 годах возросло почти вдвое. Благодаря этому, проведение конкурсов на грантовое финансирование научных исследований, которые являются основным источником оплаты труда научных сотрудников, было расширено. Если ранее конкурсы МОН на грантовое и программно-целевое финансирование проводились лишь один раз в три года, то в 2020-2021 годах были проведены пять конкурсов на грантовое и два конкурса на программно-целевое финансирование.

Отметим, по данным КИСИ, в прошлом году впервые были введены новые виды грантов: на коллаборацию на три года, краткосрочные на один год, индивидуальные, для молодых ученых и другие, которые оказали существенную государственную поддержку ученым страны.

В результате конкурсов были отобраны проекты, которые в данный момент финансируются из средств республиканского бюджета. Итого Министерством образования и науки с 2021 года финансируются 1 160 проектов и 59 научно-технических программ казахстанских ученых по 10-ти приоритетным направлениям.

Стоит отметить, что теперь несогласия по принятым решениям национальных научных советов (ННС) рассматриваются Апелляционной комиссией. Институт апелляции решений ННС – Апелляционная комиссия, был введен согласно поручению Президента. Апелляционная комиссия рассматривает обращения участников конкурсов о несогласии и вопросы соблюдения членами ННС Кодекса этики.

Помимо увеличения количества конкурсов на гранты и внедрения новых видов грантов, были увеличены сроки грантового финансирования науки до пяти лет.

Напомним, в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года Глава государства поручил рассмотреть вопрос увеличения грантового финансирования до пяти лет, поскольку трехлетнее финансирование тормозит развитие фундаментальной науки.

«Ограничение срока гранта на три года серьезно мешает развитию области науки. Очевидно, что в такой короткий срок планирования трудно добиться каких-либо результатов. Следует рассмотреть вопрос о продлении срока грантового финансирования науки до пяти лет», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

Кроме того, согласно поручению Президента, был введен новый вид финансирования науки - финансирование научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования.

«Это финансирование будет выделяться государственным научным организациям и научным организациям со стопроцентным участием государства, которые реализуют фундаментальные исследования в области археологии, астрономии, астрофизики, атомной энергии, востоковедения, искусства, истории, культуры, литературы, математики и механики, образования, политологии, религиоведения, социологии, философии, этнологии, языкознания», - пояснили в пресс-службе МОН РК.

Что касается коммерциализации результатов исследований, то, по данным министерства, в рамках грантового финансирования проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности по обязательствам, принятым по итогам конкурсов 2016 – 2018 годов, финансируются 156 проектов на сумму 5,4 млрд тенге ежегодно из АО «Фонд науки». Из них, по данным МОН, 90 проектов достигли на сегодня этапа продаж с общим доходом более 6,6 млрд тенге. В результате было создано свыше 1300 рабочих мест.

Напомним, в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года Глава государства поручил существенно увеличить финансирование науки. Таким образом финансирование научной деятельности в стране возросло почти вдвое на 2020-2022 годы и составило 0,12% от ВВП страны. А к 2025 году его планируется увеличить до 1%.

Кроме того, в ходе Послания Президент поставил перед Правительством ряд первоочередных задач в вопросе развития науки:

- обеспечить стажировку в ведущих научных центрах мира 500 ученых ежегодно. По данным МОН РК, на начало 2022 года эта возможность уже предоставлена 416 ученым;

- предоставлять 1 000 грантов для молодых ученых на исследования по проекту «Жас ғалым»;

- привлекать для финансирования науки средства крупнейших предприятий; обеспечить централизацию распределения отчислений 1% от капитальных вложений на развитие науки и технологий через бюджет, исходя из общенациональных научных приоритетов;

- разработать отдельный программный документ по научно-технологическому развитию страны, призванный привлечь науку для решения прикладных проблем национального уровня.

В целом, такие предпринятые меры, как увеличение финансирования с введением трех форм – базового, грантового и программно-целевого финансирования, введение новых форм грантов, продление сроков грантового финансирования, расширение международного сотрудничества, совместных исследований с мировыми научными центрами, открытие исследовательских университетов были направлены на широкое стимулирование научно-исследовательской деятельности учеными.

Оплата труда ученых

В своем Послании Президент также отметил, что необходимо решить проблему выплаты стабильной и достойной заработной платы ведущим ученым страны.

«Это должно быть обеспечено за счет основных средств, выделяемых на науку. На заседании Национального общественного совета доверия я поручил ввести порядок прямого финансирования научно-исследовательских институтов, занимающихся фундаментальной наукой», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В результате, оплата труда ведущих ученых была включена в базовое финансирование. И если ранее ученые могли получать зарплату только через конкурсы, уходить в вынужденные отпуска без содержания во время конкурсных процедур, а порой и вовсе уходить из профессии, то теперь, около 1 200 ведущих ученых 85 НИИ будут получать стабильную заработную плату.

Наряду с этим, ученые и научные коллективы будут иметь возможность получать оплату труда в рамках грантового и программно-целевого финансирования на конкурсной основе, объемы и виды которых в связи с общим ростом финансирования науки будут ежегодно возрастать.

Отметим, с 2020 года программно-целевое финансирование распределяется исключительно на основе конкретных национальных научно-технических задач, соответствующих стратегическим приоритетам развития страны.

Поддержка молодых ученых

По данным МОН РК, в результате двух конкурсов молодых ученых, более 1,5 тыс молодых ученых и исследователей получили возможность реализовать свои научные идеи в 315-ти проектах. При этом, общий объем бюджетных затрат на эти проекты составил 17,6 млрд тенге.

Отметим, согласно требованиям конкурсной документации, в каждом проекте, финансируемом МОН, доля молодых ученых и исследователей должна составлять не менее 40%.

Для подготовки научных кадров по новым программам докторантуры PhD были увеличены гранты и количество зарубежных стажировок. Количество грантов превысило две тысячи в год.

Решались и материальные проблемы отечественных ученых. По данным главного эксперта КИСИ при Президенте РК Жанат Ордалиевой, в прошлом году молодые ученые получили квартиры по проекту социальной поддержки. Увеличился размер стипендий докторантам PhD в целом на 80%. За научные достижения присуждаются Государственная премия в области науки и техники имени Аль-Фараби и ежегодные именные премии в различных областях науки размерами от 150 до 350 месячных показателей.

Напомним, в сентябре 2021 года был увеличен размер стипендий студентов на 20% для бакалавров (31 423 тенге), 15% для магистрантов (76 950 тенге) и 15% для докторантов (172 500 тенге). В 2022 году студентов ожидает новое увеличение стипендий на 20% и 15% соответственно.

«Стипендия магистрантов увеличится до 86 987 тенге, докторантов – до 195 000 тенге», – сообщил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

В целом, поддержка молодых ученых, а также меры по привлечению людей в науку были расширены. По данным Бюро национальной статистики, на сегодняшний день в казахстанской науке работают 22 665 ученых и исследователей, 35% которых имеют ученую или академическую степень. 36% ученых – до 35-ти лет. Отметим, в 2010 году их численность составляла 24 %, что говорит о тенденции увеличения притока молодых ученых в науку.

Модернизация научных организаций

В 2020 году впервые были начаты модернизация и институциональное развитие научных организаций.

По данным Комитета науки МОН РК, в 2020 году была проведена техническая модернизация НИИ: по новой бюджетной программе по модернизации и укреплению базы научных организаций, которая составила 2,8 млрд тенге, 23 института смогли приобрести лабораторное оборудование. Научным организациям МОН были приобретены около 800 наименований современного оборудования. В 2021 году на эти цели уже было выделено более 3,8 млрд тенге.

Кроме того, в рамках Национальной подписки 259 научных организаций обеспечены бесплатным доступом к международным базам данных Web of science, Scopus и другим, что оказало влияние на существенное повышение публикационной активности. Так, по данным КИСИ, количество публикаций Казахстана за 2015-2019 годы составило 14 852 единиц, что позволило стране занять 75-е место в мировом рейтинге из 214 стран, тогда как в 2011 году наша страна занимала 101 место.

Следует отметить, что все принимаемые меры направлены на повышение конкурентоспособности казахстанской науки и увеличение ее вклада в социально-экономическое развитие страны для решения прикладных проблем национального уровня.

Рабига Нурбай



