Как энтузиасты улучшают жизнь лиц с инвалидностью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Молодежь с неравнодушием относится к положению лиц с ограниченными возможностями. Тому доказательство – презентованные на площадке мейкатон «TOM: Astana» инновационные решения для облегчения их повседневной жизни. 72 часа непрерывной работы им понадобилось для изобретения устройств для лиц с инвалидностью. Сегодня в столице презентованы изобретения 10 команд, прошедших в финал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

25 ноября стартовал социальный проект - мейкатон «TOM: Astana», который продлился до 28 ноября на площадке Quantum Stem School. Организаторы мейкатона - КГУ «МРЦ «Астана жастары» акимата города Астана совместно с Ассоциацией друзей Тель-Авивского университета в РК при поддержке управления по вопросам молодежной политики. Также мейкатон в Астане поддержали и выступили в качестве соорганизаторов Quantum Stem School и «Fab Lab» Инновационного кластера Назарбаев Университета, которые предоставили площадки для проведения такого масштабного мероприятия.

Отметим, что мейкатон ТОМ – это мировое сообщество изобретателей в лице студентов, школьников, преподавателей и неравнодушных людей, которое ставит своей целью улучшение жизни людей с инвалидностью. Это сообщество, которое может и хочет создавать инновации, рационализировать существующие решения в среде людей с инвалидностью.

Вице-президент Ассоциации друзей Тель-Авивского университета Сания Арапова отметила, что мейкатон – это не соревнование между командами, а в первую очередь, это вызов самому себе: как я могу помочь.

«Это атмосфера взаимной поддержки и дружбы. Хочу, чтобы мы смотрели на то, что будет происходить на сцене из того контекста, что мы находимся здесь, чтобы помогать друг другу, решить проблему конкретного человека по его индивидуальной нужде. Я верю, что у вас все получилось, что вы одержали победу над своей проблемой и хочу пожелать вам удачи», - обратилась к участникам Сания Арапова.

Менеджер проекта Евгения Мнайдарова отметила, что Ассоциация друзей Тель-Авивского университета реализует мейкатон с 2016 года на территории Казахстана.

«Мейкатон – это проект, где команды делают для людей с инвалидностью приспособления, облегчающие их жизнь. Даже инвалидная коляска не всегда может подойти по размеру и соответствовать критериям. Мы хотим, чтобы наши изобретатели облегчали жизнь лиц с ограниченными возможностями. В финал вышли 10 команд из разных регионов Казахстана. Возраст участников – от 13 лет. Сегодня представлены 10 прототипов. Когда проект запускался, лица с ограниченными возможностями сами обращались с пожеланием и просьбой сделать то, что им необходимо. Поэтому проект отвечает запросам граждан, которые нуждаются в помощи», - рассказала Евгения Мнайдарова.

Таким образом, 10 команд из разных городов Казахстана приступили к 72-часовой непрерывной работе по реализации таких идей как: устройство для ориентации незрячих людей в пространстве, которое позволяет определять и сигнализировать о препятствиях на расстоянии; протез ноги выше колена для занятия бегом под индивидуальный размер человека с инвалидностью; сани для занятий следж-хоккеем; электроприставка для механической инвалидной коляски под индивидуальные размеры; механический протез предплечья и многое другое. Командам предстоит создать прототипы, направленные на адаптацию людей с инвалидностью в обществе и на организацию их полноценной жизни.

Сегодня в финале каждая команда должна продемонстрировала членам жюри готовые прототипы, которые решают проблемы людей со зрением, опорно-двигательной системой.

Команда «Дос-Star» представляет паралимпийский вид спорта следж-хокеей. Сегодня они презентовали жюри следж-сани и следж-клюшки.

«Буквально в эту субботу наша сборная по следж-хоккею летит в чемпионат мира в Бангкок. На чемпионате паралимпиец выступит с нашими санями. В этом проекте участвуем уже в пятый раз. Нас вдохновляет проект. Наш проект уникален тем, что мы хотим на следж-санях выступить на чемпионате мира. Результатами на 80% довольны. Нужно доработать кое-какие мелочи, чтобы довести до идеального состояния и с ним можно будет выступать. По цене следж-сани выходят в три раза дешевле, чем аналог иностранного производства. Если наш стоит 150 тысяч тенге, канадские следж-сани стоят 500 тысяч тенге», - рассказал член команды Корган Конкулов.

В команде HI-TECH из Улытауской области учителя информатики.

«Мы хотим сделать мир чуточку добрее. Это наша цель. Иногда мы не замечаем тех, кто нуждается в нашей помощи. По просьбе близкого нам человека мы сделали протез для руки. Наша цель –не победить, а оказать помощь. Аналоги этого протеза как минимум стоят 3 тысячи долларов. А мы сделали этот прототип всего лишь за 100 тысяч тенге», - отметила Алтынай Солтангали.

Команда «AIU Ability» презентовала национальную игру «Асыки» со звуковым и цветовым сопровождением для детей с аутизмом. Игра направлена на содействие в развитии детей-аутистов с сенсорными нарушениями, ориентацией пространства, вниманием, социализацией и нарушением психического формирования личности.

В этом году Quantum Stem School решила оказать поддержку проекту. Руководство школы выделило помещение, где команды получили возможность воплотить свою идеи в реальность. В следующем году ученики школы планируют стать участниками мейкатона.

«На базе нашей школы впервые проходит такое мероприятие. Это проект, близкий нам по духу. Мы - Quantum Stem School, что означает наука, инжиниринг, технологии. Мы прививаем детям Stem философию, проводим уроки инжиниринга. Когда к нам обратились организаторы с просьбой, мы с радостью согласились. Это совпадает с нашей философией и с тем, чему мы пытаемся научить детей. Использование инжиниринга решает проблемы людей с ограниченными возможностями. Это близко нам по духу. Мы планируем участвовать в следующем году, готовить команды, чтобы и они помогали решать вопросы лиц с инвалидностью», - сказал директор школы Ернар Аккисев.

После презентации всех 10 проектов-финалистов членю жюри примут решение о том, кто стал победителем проекта. Занявшим первое место вручается призовой мерч и каждому участнику сертификат магазина бытовой техники Sulpak на 120 тысяч тенге. Команде, занявшей второе место – каждому участнику такой же сертификат на 80 тысяч тенге и занявшим третье место – каждому сертификат на сумму 60 тысяч тенге.







