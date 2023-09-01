Как достичь удвоения ВВП за 7 лет в Казахстане – мнение экономиста Олжаса Худайбергенова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Наша экономика маленькая, и потому для нас легче расти двухзначными цифрами. Об этом заявил экономист Олжас Худайбергенов, комментируя Послание Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«$450 млрд ВВП в 2029 году. ВВП за 2022 год составил $225 млрд., то есть предполагается удвоение за 7 лет. Это означает, что номинальный ВВП должен будет расти на 10% в год, что не является какой-то труднодостижимой цифрой, особенно учитывая один простой фактор - экономика находится в фазе экстенсивного роста (проще говоря, есть куча нерешенных проблем). Решение каждой проблемы добавляет рост ВВП. Труднее будет расти, когда все базовые проблемы решены, и экономика вступит в фазу интенсивного роста. Более того, наша экономика маленькая, и потому нам легче расти двухзначными цифрами», - отметил Олжас Худайбергенов.

По его словам, Китай, который в 100 раз больше Казахстана, почти 30 лет рос ежегодно двузначными темпами.

«Но у всех есть желание понять, за счет каких секторов. В Послании было сказано много про геологоразведку, по сути, освободят от налогов тех, кто за счет своих денег будет проводить разведку. Раньше наши умудрялись брать налоги в период разведки. За следующие 6 лет предполагается разведка на 700 тысячах кв.км (25% территории страны). За последние 40 лет геологоразведка была эпизодической, и почти все геологические карты относятся к советскому периоду. Если отсутствием налогов удастся заинтересовать инвесторов, то геологоразведка предполагает расходы более $100 млрд. Какая-то часть останется в Казахстане, и даст смежный эффект», - считает Олжас Худайбергенов.

Следующая отрасль, как отметил эксперт, это добыча.

«У нас истощаются нефтяные и газовые месторождения, но дай Бог, восполним запасы через открытие новых. Но речь идет ведь и о других видах сырья, включая редкоземельные металлы, которые в будущем могут стать крупной статьей экспорта. Если успеют разведанные месторождения развить добычу в течение 6 лет, то они тоже добавят роста в ВВП. Но есть хороший нюанс. Президент ставит задачу, чтобы редкозем не просто добывался, а перерабатывался внутри страны. Такой подход увеличивает потенциальный доход от экспорта в несколько раз. Помимо этого, планируется развить всю обрабатывающую промышленность через разумный протекционизм. Будет пересмотрена система мониторинга казахстанского содержания. Минимум должно быть 60%. И все должны поддержать. Объявили же США программу «Покупай американское, нанимай американца». Мы тоже должны следовать разумному протекционизму», - заявил Олжас Худайбергенов.

Эксперт также добавил, что Президент все же решил освободить от налогов на 3 года предприятия, которые предполагают создание новых отраслей.

«Детали поймем позже, но инициатива крутая. Есть еще другая гигантская инициатива. Обновление инфраструктуры (ТЭЦ, энергосети, водопроводы, канализация, газоснабжение, и 4 тысячи км.дорог). При правильном казсодержании эта инициатива сама по себе даст пару сотен, до $50 млрд прироста ВВП ежегодно. Свою роль в приросте может сыграть и сельское хозяйство. Когда-то оно занимало 20-35% в ВВП, сейчас жалкие 4-5%. Если довести хотя бы до 10%, это плюс $10-20 млрд ежегодно. А ведь это лишь половина потенциала сельского хозяйства. А еще хотят развить IT, туризм, креативные услуги. Можно зайти и с обратной стороны. Сколько у предпринимателей непродуктивных расходов, которые закапываются в песок из-за бюрократии? Страновые потери можно оценить в $30 млрд в год. А сколько страна теряет на импорте и выводе капитала? Если на первое можно повлиять через казсодержание, то второе возможно через выстраивание понятных правил игры с бизнесом. На этом и был сделан акцент. Например, есть ТЭЦ. Тарифы все время сдерживали, каждый год утверждали, сохраняя неопределенность на следующий год, запретили изымать дивиденды. В итоге инвестиции резко упали, начался вывод дивидендов сомнительными способами. Когда никто не уверен в будущем, то не будет ни инвестиций, ни будущего», - пояснил Олжас Худайбергенов.

Он также привел данные, что производительность труда казахстанца ниже в 5-8 от развитых стран. Ее можно поднять через некоторые реформы в 2-3 раза (ВВП 450-700 млрд), но поднять на максимум ($1,5 трлн) можно, если обнулить коррупцию и поднять до самых высоких стандартов качество госуправления.

«И последнее - ежегодный характер президентских посланий является косвенным свидетельством, что часть поручений из предыдущих не исполняются. А если все реализовать, то Послания станут сокращаться в объемах и частоте. Вопрос теперь в том, кто будет реализовывать это Послание? Надеюсь, состоятся должные кадровые перестановки, а новая команда покажет достаточную решительность», - резюмировал Олжас Худайбергенов.