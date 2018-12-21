Как дорожная карта бизнеса помогает развитию отечественной медицины в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Об одном из удачных примеров поддержки государством бизнеса рассказал пресс-службе Управления предпринимательства и индустриально инновационного развития врач-реабилитолог центра физической реабилитации и восстановительного лечения «Rekinetix» Нурлан Абильбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Клиника физической реабилитации и восстановительного лечения работает в Алматы с 2016 года. Тогда был организован приезд преподавателей из России, которые провели обучающий курс-семинар по кинезиотерапии в подвесных системах, технологии «Экзарта», на котором прошли обучение 19 специалистов из разных регионов нашей страны. Клиника специализируется на устранении причины появления боли и нарушений в опорно-двигательном аппарате.



О выделяемых государством грантах в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» Нурлан Абильбаев узнал из СМИ.

«Как раз в то время нам необходима была вторая установка подвесной системы «Экзарта». Первую установку мы купили за собственные средства. Мы сразу же обратились в «Даму», где нас проконсультировали, объяснили детали конкурса, предложили помощь в написании бизнес-плана. Но мы сами начертили бизнес-план, после чего прошли конкурс в городском акимате на региональном координационном совете. Так мы выиграли грант в размере 3 млн тенге на безвозмездной основе. Установку мы приобрели в России за 3 млн тенге.»,- рассказал Нурлан Абильбаев.



На подвесную установку появился большой спрос и, соответственно, она дала возможность расширить кадровый состав до 4 человек. Местных специалистов обучают приглашенные преподаватели из России, либо сам Нурлан Абильбаев после того, как съездит в Россию и посетит там курсы, прослушает лекции. Он вместе с врачами разбирает новые технологии и внедряет их в практику.

«Стараемся минимум один раз в год, иногда и больше приглашать зарубежных специалистов для проведения обучения новейшим технологиям реабилитации. Мы на себе ощутили реальную помощь от государства. Она действует. Хочется поблагодарить Президента за предоставленную возможность развития предпринимательства. Мы выиграли грант, купили необходимое нам инновационное оборудование, обеспечили людей рабочими местами, соответственно, внесли свою лепту в развитие занятости уникальных специалистов, проживающих в нашем городе. Кстати, у нас работают специалисты из других городов нашей республики»,- заключил Нурлан Абильбаев.