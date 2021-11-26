Как должникам избежать ареста счетов и расходов на судебных исполнителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете государственных доходов рекомендуют гражданам погасить имеющуюся налоговую задолженность во избежание увеличения долга за счет уплаты сбора частным судебным исполнителям и неудобств, связанных с принудительным взысканием задолженности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По итогам 10 месяцев 2021 года сумма налоговой задолженности физических лиц по имеющемуся в собственности недвижимому имуществу составила 3,2 млрд. тенге, в том числе:

по налогу на имущество – 2,9 млрд. тенге (756 тысяч задолжников);

по земельному налогу – 0,3 млрд. тенге (159 тысяч задолжников).

Наибольшее количество должников сконцентрировалось в г. Шымкент – 65 тысяч физических лиц с общей задолженностью 602,5 млн. тенге, г. Алматы – 58 тысяч физических лиц с общей задолженностью 628,6 млн. тенге и г. Нур-Султан – 38 тысяч физических лиц с общей задолженностью 438,1 млн. тенге.

Срок уплаты налога на имущество за 2020 год истёк 1 октября 2021 года, после чего налоговыми органами должникам были направлены уведомления о налоговой задолженности.

В случае неуплаты налоговой задолженности в размере более 1-кратного МРП (2917 тенге) по истечении тридцати рабочих дней со дня вручения уведомления о налоговой задолженности, налоговый орган выносит налоговый приказ.

С 18 ноября текущего года физическим лицам, не погасившим налоговую задолженность по налогу на имущество и земельному налогу, направлены соответствующие налоговые приказы о принудительном взыскании сумм задолженности. В случае непогашения задолженности в течение 5 рабочих дней со дня вручения налогового приказа, соответствующий налоговый приказ передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям.

Вместе с тем, частными судебными исполнителями дополнительно к сумме задолженности взыскивается с физических лиц до 25% от суммы налоговой задолженности, не говоря уже о неудобствах вызванных арестом счетов.

В связи с чем, во избежание увеличения долга за счет уплаты сбора частным судебным исполнителям и неудобств, связанных с принудительным взысканием задолженности, рекомендуем гражданам погасить имеющуюся налоговую задолженность и в дальнейшем своевременно исполнять свои налоговые обязательства перед государством.

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в (AppStore, PlayMarket) e-Salyq Azamat→Электронные сервисы→Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам→Ввести ИИН.