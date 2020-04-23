Как должен работать пропускной режим для фермеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оперативно решать проблемы сельхозтоваропроизводителей на местах, не сорвать сроки проведения весенне-полевых работ, обеспечить беспрепятственное перемещение фермеров – эти темы были обсуждены на селекторном совещании, проведенном первым вице-министром сельского хозяйства Айдарбеком Сапаровым с представителями МВД, Минздрава, заместителями акимами областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

В ходе встречи о сложностях с проведением посевной информировали НПП «Атамекен», Союз фермеров Казахстана, представители бизнеса.

По словам первого вице-министра, несмотря на поручение Премьер-Министра по оперативному решению вопросов передвижения через блокпосты, фермеры продолжают обращаться в ведомство с просьбой разъяснить порядок оформления разрешения.

«Вопрос уже рассмотрен много раз, Президентом Республики Казахстан, Премьер-Министром неоднократно давались поручения обеспечить проведение весенне-полевых работ, в том числе, обеспечить беспрепятственное перемещение фермеров и обслуживающих организаций. Вопрос был и на повестке государственной комиссии. Не нужно создавать препятствия для фермеров. Кто хочет работать в электронном виде, работайте. Но нужно: первое - экстренно рассматривать заявки фермеров, не держать по 2-3 дня; второе - четко разъяснить, как получать разрешения; третье - идти навстречу фермерам - если нет электронного разрешения, пропускать к полям на основании бумажных справок сельхозтоваропроизводителей», - сказал А.Сапаров.

В качестве одного из примеров он привел ситуацию с Ассоциацией кредитных товариществ АПК, которая не смогла вовремя закупить и перевезти ресурсы в преддверии посевной кампании: ГСМ, семена, запасные части, химикаты, корма. Кроме этого, имеются случаи отказа выдачи разрешения на передвижение грузового транспорта между областями и городами, есть факты необоснованных задержек правоохранительными и другими органами грузовых транспортных средств на 3-5 и более часов на границах областей, на блокпостах, а также воспрепятствование перевозке семян, скота на дорогах областного и районного значения.

Председатель Комитета административной полиции МВД РК Мурат Баймукашев проинформировал о порядке пропуска фермеров через блокпосты. Он сообщил, что проверка на блокпостах осуществляется через планшеты, либо достаточно наличия у сельхозтоваропроизводителей бумажной справки.

«До каждого сотрудника доведена важность проведения весенне-полевых мероприятий и возможные последствия в случае срыва весенне-полевых работ. Этот вопрос взят на особый контроль. Если нет в планшете его, но у него есть справка – этого достаточно, никаких вопросов не надо», - отметил М.Баймукашев.

Представитель МВД предложил акиматам областей рассмотреть возможность снятия ограничений с дачников.

«Много вопросов поступает по дачникам. Можно определиться по этой категории лиц и до полиции довести принимаемые меры. Может, если есть возможность, снять ограничения по ним, временные хотя бы. Пожалуйста, просьба обратить на это внимание», - обратился он к замакимам областей.

Управляющий директор НПП «Атамекен» Нурлыбек Муканов также сделал замечания по работе органов, обеспечивающих карантинные мероприятия.

«С начала апреля по 21 апреля свыше 2400 обращений поступило в Атамекен, из них половина - касательно получения пропусков. Есть конкретные примеры, когда компания не может вывезти из одного города в другой иностранные семена. Также хочу отметить, что не во всех районах есть интернет. Не все фермеры «дружат» с компьютерами, поэтому им нужна простая схема. А именно, когда он показывает свое свидетельство о регистрации, справку с места работы и удостоверение и спокойно может проезжать пост», - сказал он.

Председатель РОО Союза фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев подтвердил факты задержек фермеров, сказав, что в союз поступают жалобы на работу блокпостов.

По итогам совещания первый вице-министр сельского хозяйства обратился к представителям государственных органов с просьбой не создавать препятствия на пути фермеров при передвижении.

«Много привлекается сезонных рабочих, пока всех занесут в базу, пока рассмотрят. Время уходит, а самое главное – это провести посев строго в агросроки. Уже вся республика массово приступает к полевым работам, не срывайте самое важное мероприятие в году, прошу оперативного решения всех возникающих проблемных вопросов», - резюмировал Айдарбек Сапаров.

Напомним, Министерством сельского хозяйства были направлены письма акиматам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент с просьбой о включении в перечень разрешенных видов деятельности всего, что связано с обеспечением проведения весенне-полевых работ.

Также был разработан единый алгоритм по перемещению сельхозпроизводителей в период пандемии коронавируса, который был одобрен на заседании Государственной комиссии 17 апреля 2020 года. Постановлением Главного санитарного врача предусмотрено право беспрепятственного перемещения фермеров и других лиц во время проведения сельскохозяйственных работ, в том числе, на личном транспорте.

Министерством отмечается, что перемещение сельхозтоваропроизводителей и обеспечивающих организаций будет осуществляться на основе двух вариантов: бумажных справок от сельхозформирований и информации в планшетах полицейских из электронных заявок. При этом, учитывая особый статус столицы, городов Алматы и Шымкент, а также усиленные меры по карантину в этих городах, пропуск будет осуществляться только по электронным базам, при этом списки сельхозформирований для беспрепятственного допуска будут направляться акиматами областей и моментально заноситься в электронные базы.