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    Как долго продолжались обстрелы блокпостов в ходе январских событий, рассказал Генпрокурор РК

    14 Марта 2022, 11:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главной задачей войск ОДКБ была охрана стратегически важных объектов. Об этом заявил Генеральный прокурор РК Берик Асылов, рассказывая о ходе расследования январских событий на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Их главной задачей была охрана стратегически важных объектов. Особо подчеркну, что в проведении антитеррористической операции войска ОДКБ не участвовали. Взятие под охрану миротворцами важных объектов позволило высвободить значительную часть сил и средств правоохранительных, специальных органов и армии для борьбы с вооруженными преступниками», - сказал Берик Асылов.

    После этого, как отметил глава высшего надзорного органа, нашим силам правопорядка и военным удалось взять под контроль практически все захваченные объекты.

    «7 января в Алматы и Алматинской области продолжались обстрелы блокпостов, попытки захвата следственного изолятора и грабежи магазинов. Только 8 января ситуация в стране стабилизировалась», - уточнил Берик Асылов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура Мажилис МВД РК Силовые структуры ЧП-2022 Алматинская трагедия
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