Как долго граждане РК не смогут выезжать за рубеж после процедуры банкротства физлиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько времени граждане РК не смогут выезжать за рубеж после применения процедуры банкротства физлиц, рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Кайрат Миятов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе публичных слушаний по законопроектам, предусматривающим банкротство физических лиц, спикер уточнил, что после проведения процедуры банкротства должник не сможет в течение пяти лет получать займы в банках и микрокредитных организациях.

«Помимо этого на три года вводится запрет на выезд за пределы РК за исключением отдельных оснований таких как: лечение, выезд на похороны близкого родственника, получение образования или же трудоустройство», - проинформировал Кайрат Миятов.

Ранее сообщалось, что Минфином завершена работа по проекту Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан». Согласно нормам законопроекта гражданам предлагается три вида процедур. Внесудебное банкротство граждане смогут применить при следующих условиях: долг перед банками, микрокредитными организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП); отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум, включая иждивенцев (членов семьи) – 36018 тенге. При этом у должника не должно быть имущества и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам. Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МКО и коллекторскими агентствам. Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале «электронное правительство».

Затем в информационной системе Комитета госдоходов будет проводиться автоматическая сверка с данными других государственных органов на предмет наличия доходов и имущества, а также судебных решений. По результатам проверки должнику будет направлено соответствующее уведомление (отказ либо начало внесудебного банкротства). Все остальные граждане по всем видам долгов, превышающих 4,9 млн тенге, смогут применить судебное банкротство.