Как документы предприятия Минобороны оказались на свалке - пояснение ведомства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Документы РГП «Колдау» Министерства обороны РК нашли на свалке, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Касательно найденных документов РГП «Колдау» МО РК на свалке в г. Нур-Султане, сообщаем следующее. Действительно, такой факт имел место. В 2016 году РГП «Колдау» МО РК – подведомственная организация Министерства обороны, решением специализированного межрайонного экономического суда (г. Астаны) признана банкротом и ликвидирована в установленном порядке. В одном из бывших офисов РГП «Колдау» МО РК хранились эти документы. Новые хозяева были вынуждены выбросить их», - сообщили в пресс-службе.

К сожалению, согласно предоставленной информации, должностные лица ликвидированного РГП оставили документы и не уничтожили их установленным образом.

«Вся найденная документация несекретного характера, относится к внутренним документам ликвидированного предприятия и отношения к Министерству обороны не имеет. Касательно найденной награды сообщаем, что это неустановленный знак общественного объединения, к официальным наградам не относится и ценности как таковой не представляет. Вместе с тем, если вы стали свидетелями подобных фактов, просим, в первую очередь, обращаться за разъяснением в Министерство обороны, которое доступно круглосуточно», - призвали в Минобороны.

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