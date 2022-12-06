Как дочерние компании АО «НУХ «Байтерек» поддерживают экономику страны в различных секторах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как дочерние компании АО «НУХ «Байтерек» поддерживают экономику страны в различных секторах. Об этом на VII Международном инвестфоруме «Aktobe Investment-2022» рассказал управляющий директор АО «НУХ «Байтерек» Нияз Кошкимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш холдинг состоит из 8 дочерних компаний. Одной из основных дочерних компаний холдинга является Банк развития Казахстана (БРК) с активами в размере 8 миллиардов долларов США. БРК фокусируется на финансировании долгосрочных инвестиционных проектов, включая проекты в области «зеленой» и возобновляемой энергетики.

Холдинг «Байтерек» также осуществляет акционерное и венчурное финансирование через фонды АО «Казына Капитал Менеджмент», в портфель которого входят 19 фондов прямых инвестиций с капиталом 3,1 млрд долларов США.

Малый и средний бизнес может получить финансовую поддержку от фонда «Даму».

Мы осуществляем страхование экспортных контрактов, экспортных кредитов или импортеров через АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», которое предлагает широкий спектр инструментов для поддержки и защиты экспортеров», - говорит он.

Дочерние компании, такие как АО «Отбасы банк» и АО «Казахстанская жилищная компания», предоставляют льготное ипотечное кредитование на строительство жилья.

АО «Береке Банк» это коммерческий банк, который имеет большое значение для финансовой системы страны, учитывая его современную инфраструктуру, профессиональную команду (около 4 тысяч сотрудников) и технологии, которые позволяют ему полноценно работать и вносить значительный вклад, создавая лучшие продукты и сервисы для удовлетворения потребностей клиентов и бизнеса.

«Наша дочерняя организация Аграрная кредитная корпорация финансирует посевные и уборочные работы, инвестиционные проекты, фондирует финансовые институты. Аграрная кредитная корпорация предоставляет займы суммой от 2 тысяч долларов США с льготными ставками вознаграждения 6% (с учетом субсидирования), на срок до 10 лет и с льготными периодами погашения до 36 месяцев», - отметил Нияз Кошкимбаев.

Дочерняя компания Аграрной кредитной корпорации - КазАгроФинанс, является крупнейшей в Казахстане лизинговой компанией, занимая около 90% рынка лизинга сельхозтехники и оборудования. Компания помогает фермерам закупать в лизинг сельскохозяйственную технику и оборудование на льготных условиях.

«От лица холдинга хотел бы призвать представителей делового сообщества воспользоваться имеющимися инструментами финансовых институтов холдинга для реализации крупномасштабных инвестиционных проектов.

Байтерек, в свою очередь, готов выступить надежным партнером по деловым инициативам представителей бизнеса и предоставить поддержку не только в вопросах финансирования, но и также в структурировании проектов», - добавил Нияз Кошкимбаев.



