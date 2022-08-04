Как дизайн-код усовершенствует архитектурный стиль столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов в Instаgram сообщил, как дизайн-код меняет облик города, передает МИА «Казинформ».

«Продолжаем совершенствовать архитектурный облик столицы. К примеру, если 10 лет назад стройкомпании активно применяли алюкобонд, керамогранит и другие материалы, которые уже в первые несколько лет создавали проблемы по пожаробезопасности и начали отлетать плитки, то сегодня у большинства стройкомпаний есть современные решения. Для структурирования и единой архитектурной концепции по поручению Главы государства мы разработали и приняли дизайн-код», - написал Алтай Кульгинов.

По его информации, сейчас дизайн-код представляет собой конструктор со всеми необходимыми решениями: соответствие архитектурному ансамблю, технологические решения по отделке фасадов ЖК, единая цветовая гамма, формирование стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды (безбарьерная среда для пешеходов, устройство входных групп), размещение единого стиля рекламы, организация зон отдыха и другое. Все данные вопросы обсудили с представителями стройкомпаний города. В том числе отдельно остановились на вопросах качества строительства домов.

«К примеру, правила дизайн-кода также были применены при реконструкции опасных ЖК «Орбита», который в народе был более известен как дом с покосившимися балконами, ЖК «Территория комфорта-2», который «прославился» летающими плитами во время ветров и представлял угрозу жителям. Такие дома в городе еще есть, поэтапно будем приводить их в порядок, в том числе через программу жилищно-коммунального развития.

Еще один важный момент – социальная инфраструктура. В проект детальной планировки (ПДП) мы закрепили данное направление – чтобы в районе (микрорайонах) обязательно были учебные заведения, детские сады, объекты «Доктор у дома», благоустроенные дворовые территории и другие важные социальные объекты. Районы благоустраиваем в рамках принятого мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город». За последние годы мы благоустроили около 750 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Так как очень важно иметь вблизи дома места, где можно с пользой для здоровья провести досуг. Работы в данном направлении продолжаются», - сообщил Алтай Кульгинов.





Фото: www.instagram.com/altay_kulginov_official



