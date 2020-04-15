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    Как дистанционно открыть карту и счёт в банке

    15 Апреля 2020, 12:19

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка отработало с банками второго уровня алгоритм дистанционного обслуживания для открытия счетов и банковских карт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках поручения Главы государства, Агентство отработало с банками второго уровня алгоритм дистанционного получения платежных карт, без необходимости посещения отделений банков.

    «С целью реализации поручения Главы г осударства по оказанию материальной поддержки некоторых категорий граждан и предпринимателей, потерявших доход в результате введения в стране режима чрезвычайного положения, им выплачивается социальное пособие в размере 42 500 тенге. Кроме этого, Фонд Birgemiz выделяет по 50 тысяч тенге наиболее нуждающимся гражданам Казахстана, которые также перечисляются на карточный или текущий счет физического лица в банке второго уровня. Для начисления этих выплат необходимо наличие карточного счета, на который будут зачисляться денежные средства», - сообщили в пресс-службе финрегулятора.

    В настоящее время банковские карты для получения социального пособия оформляются удаленно и бесплатно. Тринадцать банков второго уровня, а также АО «Казпочта» предоставляют эту услугу дистанционно.

    Для этого необходимо:

    - открыть счет в мобильном приложении (скачать и установить, если отсутствует), либо на сайте банка;

    - зарегистрироваться и пройти удаленную идентификацию;

    - ввести номер мобильного телефона и ИИН;

    - отсканировать удостоверение личности (в случае запроса);

    - ввести код SMS для подтверждения открытия карты.

    В течение нескольких минут клиент получает SMS с номером счета. Некоторые банки второго уровня также предоставляют услугу доставки карты. В среднем эта процедура занимает от 1 до 5 дней. Некоторые банки второго уровня ввели возможность снятия наличных денег без карты и без комиссий.

    Кроме того, для клиентов становятся доступными и другие услуги онлайн-сервисов, такие как оплата коммунальных платежей, услуг связи, открытие вклада, проведение налоговых и таможенных платежей, перечисление заработной платы, отслеживание движения денежных средств, получение выписки по POS /SMART терминалам. Все операции осуществляются без комиссий.


    Автор:

    Данияр Дауталиев

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