Как действовала администрация школы в минуты нападения на учеников в Петропавловске – пояснение замакима СКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов рассказал о том, как действовала администрация школы в минуты нападения на учеников в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Администрация школы сработала оперативно. Вызвали карету «скорой помощи», подали сигнал тревожной кнопки. В течение трех минут прибыла дежурная группа охранного агентства. Школьными медиками была оказана первая медицинская помощь», - проинформировал на экстренном совещании Минпросвещения первый заместитель акима СКО.

Марат Тасмаганбетов добавил, что двое из трех пострадавших были госпитализированы. В настоящее время они переведены из реанимации в общую палату. Состояние несовершеннолетних удовлетворительное.

Ранее первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов пообещал провести весь комплекс исчерпывающих мероприятий, чтобы не допустить повторения случаев нападения, как это случилось в школе Петропавловска.

Утром 13-го февраля ученик 9-го класса напал с топором на учащихся школы №4. Его задержали сотрудники полиции. Двое пострадавших детей находятся в реанимации.

Прокуратура области заявила, что в рамках досудебного расследования действиям администрации школы будет дана правовая оценка. После случившегося в школе Петропавловска обеспечение безопасности проверят во всех школах Казахстана.



