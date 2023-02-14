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    Как действовала администрация школы в минуты нападения на учеников в Петропавловске – пояснение замакима СКО

    14 Февраля 2023, 19:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов рассказал о том, как действовала администрация школы в минуты нападения на учеников в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Администрация школы сработала оперативно. Вызвали карету «скорой помощи», подали сигнал тревожной кнопки. В течение трех минут прибыла дежурная группа охранного агентства. Школьными медиками была оказана первая медицинская помощь», - проинформировал на экстренном совещании Минпросвещения первый заместитель акима СКО.

    Марат Тасмаганбетов добавил, что двое из трех пострадавших были госпитализированы. В настоящее время они переведены из реанимации в общую палату. Состояние несовершеннолетних удовлетворительное.

    Ранее первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов пообещал провести весь комплекс исчерпывающих мероприятий, чтобы не допустить повторения случаев нападения, как это случилось в школе Петропавловска.

    Утром 13-го февраля ученик 9-го класса напал с топором на учащихся школы №4. Его задержали сотрудники полиции. Двое пострадавших детей находятся в реанимации.

    Прокуратура области заявила, что в рамках досудебного расследования действиям администрации школы будет дана правовая оценка. После случившегося в школе Петропавловска обеспечение безопасности проверят во всех школах Казахстана.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Северо-Казахстанская область Образование Происшествия Акимат Безопасность Минпросвещения РК школа
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