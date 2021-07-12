Как дети этнических казахов могут отдохнуть в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-президент НАО «Фонд Отандастар» Магауия Сарбасов рассказал, как могут отдохнуть летом дети проживающих за рубежом этнических казахов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для этнических казахских детей, проживающих за рубежом, в Казахстане организованы различные летние лагеря (Назарбаев Интеллектуальные школы, Балдаурен, детский туристический поезд «Туған елге саяхат», Республиканский летний лагерь «ZEREN»). Всего в 2019 году 600 детей из-за рубежа прибыли в Казахстан в летние лагеря. В 2020-2021 годах проекты были временно приостановлены из-за пандемии», - сказал в ходе брифинга в СЦК Магауия Сарбасов.

По данным фонда «Отандастар», в 2020 году было проведено 333 бесплатных онлайн-уроков по изучению казахского языка. Всего в курсе приняли участие 1163 человека, из них около 400 получили сертификаты об участии в курсах казахского языка.

«До июня 2021 года было проведено 350 бесплатных онлайн-уроков. Около 900 соотечественников, проживающих за рубежом, приняли участие в тестировании на изучение казахского языка и были разделены на уровневые группы. Для соотечественников за рубежом разрабатывается общее универсальное методическое пособие по изучению казахского языка», - отметили в фонде «Отандастар».







