Как держать оразу во время карантина, рассказала главный санврач РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для лиц, кто планирует держать Оразу, рекомендуется обеспечить полный рацион питания во время пандемии коронавируса. Об этом заявила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотела бы обратить внимание, что в период месяца Рамазан население собирается группами, ходит в гости друг к другу. Этот год для нас особенный. Мы вместе боремся с распространением корнавирусной инфекции. Даже в условиях месяца Рамазан мы должны соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, избегать всех ненужных контактов», - сказала Айжан Есмагамбетов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

«С целью недопущения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения и снижения риска для групп риска Минздрав рекомендует: исключить все ненужные контакты, не посещать места скопления людей, не организовывать ауызашар, не посещать мечети, необходимо с осторожностью подходить к вопросу соблюдения Оразы. Лица пожилого возраста и лица, больные определенными соматическими заболеваниями, подвержены высокому риску развития тяжелой формы коронавирусной инфекции. Недостаточное поступление белков, жиров, витаминов способствует снижению иммунитета», - отметила главный санврач РК.

По ее словам, снижение иммунитета может привести к ослаблению организма. В таких условиях человек становится подверженным инфекции, и инфекция может протекать тяжело.

«Для тех, кто все-таки решит держать оразу, рекомендуется обеспечить полный рацион питания с достаточным количеством белков, жиров, углеводов, витаминов. Потреблять большое количество воды, фруктов и овощей. В целом, всему населению рекомендуется соблюдать принципы самоизоляции, не посещать, не выходить из дома без надобности и соблюдать основные принципы профилактики коронавирусной инфекции», - обратилась А. Есмагамбетова.



