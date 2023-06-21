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    Как день летнего солнцестояния повлияет на казахстанцев

    21 Июня 2023, 14:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 21 июня, наступил самый длинный день 2023 года, знаменующий такое астрономическое событие, как день летнего солнцестояния, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно солнечному календарю, восход Солнца в Астане наступил в 4 часа 58 минут, заход состоится в 21 час 33 минуты. Долгота дня 16 часов 34 минуты. Еще завтра, 22 июня, небесное светило будет держаться в этом диапазоне, а уже с 23 июня Солнце взойдет на одну минуту позже, и, соответственно, долгота дня с этого момента будет уменьшаться, а долгота ночи увеличиваться.

    Продолжительность самой короткой ночи 21 июня 2023 года составила 6 часов 37 минут.

    Издревле считается, что день 21 июня наделен магическими свойствами, в этот день происходит самый большой подъем жизненных сил и жизненной энергии, и люди получают доступ к внутренней силе. В период летнего солнцестояния наступают самые сильные энергетические дни, во время которых нужно загадывать желания, очищать тело и мысли, быть искренне щедрыми и благодушными.

    По мнению астрологов, не стоит проявлять агрессию, конфликтовать и ссориться, а энергии Солнца и позитивных настроев, заложенных в этот день, может хватить от трех до шести месяцев.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Общество Космос
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