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    Как цифровизация помогает регулировать строительный рынок в Казахстане

    28 Декабря 2021, 10:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О цифровизации строительной отрасли рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Цифровизация предполагает открытость, прозрачность бизнес-процессов. Внедряется система «Государственный банк информационных моделей», которая позволяет в онлайн-формате моделировать строительные объекты, в том числе с применением технологий информационного моделирования (BIM-технологии). В свою очередь система «Е-Құрылыс» позволяет контролировать в онлайн-режиме процесс строительства на всех этапах, от рытья котлована до ввода в эксплуатацию», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

    По его словам, для учета договоров долевого участия внедрен «Казреестр». Он минимизирует риски покупки жилья по долевому строительству от недобросовестных застройщиков.

    На онлайн-платформе Маркетплейс компании могут напрямую без посредников покупать у производителей стройматериалы.

    «Платформа «Е-Шаңырақ» является личным помощником жильцов и дает доступ ко всей информации по управлению своим домом. В целом, принимаемые меры по цифровизации отрасли снизят бюрократию и упростят процедуры в строительстве», - заключил глава МИИР.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Строительство Цифровой Казахстан
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