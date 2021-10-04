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    13:46, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Как чувствует себя беременная женщина, спрыгнувшая в реку в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В управлении здравоохранения Нур-Султана рассказали о состоянии беременной женщины, которая спрыгнула с моста в столице. Женщину спасли полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, столичные полицейские спасли беременную женщину, спрыгнувшую в реку. Около 12:20 часов 3 октября полицейский заметил на мосту через реку Есиль в районе ТД «Рамстор» девушку, которая вела себя странно. Быстро раздеваясь на ходу, она уже успела спрыгнуть в холодную воду. Полицейскому, который прыгнул в воду за ней, удалось спасти женщину.

    Как уточнили в пресс-службе управления здравоохранения, женщина не потеряла плод.

    «Состояние стабильное. Находится под наблюдением медицинских работников, проходит обследование. Получает всю необходимую помощь профильных специалистов», - рассказали в управлении здравоохранения столицы.

    Ранее врачи рассказали и о состоянии 18-летней девушки, выжившей в ДТП на мосту в столице. Напомним, в результате страшной аварии погибли 5 человек.





    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Астана Главная Правоохранительные органы
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