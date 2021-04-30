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    17:28, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Как чувствует себя Асхат Аймагамбетов, получивший вакцину QazVac в 2020 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве образования и науки РК рассказали, как чувствует себя глава ведомства Асхат Аймагамбетов после получения вакцины QazVac еще в прошлом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Асхат Канатович (Аймагамбетов - прим. ред.) чувствует себя хорошо», - ответили в пресс-службе Министерства образования и науки, уточнив, что министр вакцинировался двумя компонентами летом 2020 года.

    Стоит отметить, что сотрудники пресс-службы тоже получили казахстанскую вакцину от коронавируса. Их состояние, как поделилась пресс-секретарь МОН РК Гаухар Омарбек, в настоящее время хорошее.

    Напомним, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов одним из первых испытал на себе казахстанскую вакцину.

    Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о том, как вакцинировался от коронавируса и призвал доверять науке.

    Добавим, что третья фаза испытаний казахстанской вакцины QazVac завершится в июле.

    Как рассказала генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, в указанный период планируется получить полные результаты клинических исследований отечественной вакцины.


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация МОН Главная Минздрав РК
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