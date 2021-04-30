Как чувствует себя Асхат Аймагамбетов, получивший вакцину QazVac в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве образования и науки РК рассказали, как чувствует себя глава ведомства Асхат Аймагамбетов после получения вакцины QazVac еще в прошлом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Асхат Канатович (Аймагамбетов - прим. ред.) чувствует себя хорошо», - ответили в пресс-службе Министерства образования и науки, уточнив, что министр вакцинировался двумя компонентами летом 2020 года.

Стоит отметить, что сотрудники пресс-службы тоже получили казахстанскую вакцину от коронавируса. Их состояние, как поделилась пресс-секретарь МОН РК Гаухар Омарбек, в настоящее время хорошее.

Напомним, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов одним из первых испытал на себе казахстанскую вакцину.

Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о том, как вакцинировался от коронавируса и призвал доверять науке.

Добавим, что третья фаза испытаний казахстанской вакцины QazVac завершится в июле.

Как рассказала генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, в указанный период планируется получить полные результаты клинических исследований отечественной вакцины.