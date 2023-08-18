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    Как чувствует себя алматинец, которому пересадили сердце умершей женщины

    18 Августа 2023, 13:14

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 23-летний алматинец, которому в июле пересадили сердце умершей 53-летней женщины, выписался из больницы. Он рассказал о своем самочувствии и поделился планами на будущее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Чувствую себя нормально. С каждым днем динамика улучшается. Ощущения с новым сердцем вполне обычные - ничего сверхъестественного. В листе ожидания я состоял с 2016 года и ждал донора 7 лет. До операции трудно переносил физические нагрузки. Особые планы не строю, в первый год хочу полностью восстановиться, начать ходить в фитнес-зал и совершенствовать свое тело. Также хочу поменять род деятельности, но пока еще не определился, чем именно хочу заниматься», - говорит пациент по имени Данияр.

    В Научно-исследовательском институте кардиологии и внутренних болезней сообщили, что такую операцию в Алматы проводили впервые. Донором сердца для молодого парня стала 53-летняя женщина, которая длительно страдала артериальной гипертензией 3 стадии. Со слов ее родных, в 2017 и 2022 году женщина перенесла острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу. Третье острое нарушение по ишемическому типу в 2023 году оказалось фатальным.

    Бригадой скорой медпомощи она была доставлена в Городскую клиническую больницу №4. Интенсивная терапия не дала результата, на шестые сутки была констатирована смерть мозга. Родственникам рассказали о возможности донорства и помощи нуждающимся пациентам с заболеванием сердца, печени и почек. Они согласились без уговоров. В итоге, пациентка стала донором органов для четырех человек.

    После констатации смерти мозга потенциальный донор сердца подвергается скринингу в три этапа. Первый этап заключается в сборе точной информации относительно возраста пациента, роста, веса, пола, группы крови по системе АВ0 и резус-фактора, причины смерти и рутинных лабораторных данных. Второй этап скрининга включает дальнейшее исследование в поисках потенциальных противопоказаний. Третий этап скрининга донора происходит во время операции по изъятию органа для исключения повреждения органа.

    По словам заведующего отделением кардиохирургии НИИ кардиологии и внутренних болезней Рустема Тулеутаева, существуют критерии отбора: реципиент подбирается в зависимости от группы крови, индекса массы тела, роста. Вес донора не должен отличаться от веса реципиента более, чем на 30%. Донор сердца не должен быть старше 60 лет, так как такое сердце имеет достаточный резерв для восстановления, с отсутствием кардиопатии и травмы сердца, с нормальной ЭКГ и ЭХОКГ.

    Врач кардиохирург клиники Жанар Нурбай добавила, что сейчас Данияр уже выписался с клиники и находится дома.

    «Мы ежедневно поддерживаем с ним связь. Ведение пациента после трансплантации состоит из двух фаз: ранней индукции и долговременной поддержки. Была взята эндомиокардиальная биопсия правого желудочка, что является «золотым» стандартом для постановки диагноза острого отторжения. Проводится иммуносупрессивная терапия с целью предотвращения отторжения органа», - отметила Жанар Нурбай.

    Раньше пересадка донорского сердца проводились в Национальном научном центре кардиохирургии в Астане. Трансплантация сердца - очень трудоемкий процесс в плане организации, подготовки персонала и приобретения специального оборудования. Начиная от появления донора, констатации смерти мозга, обследования донора, взаимодействия с его семьей, разрешения судебной медицины, взятия органов и только потом - трансплантация органа. Немаловажным фактором является четкая координация между медицинскими учреждениями, санавиацией, полицией и другими специальными службами.

    Стоит отметить, что сложнейшая операция длительностью более 6 часов была проведена совместно с Национальным научным кардиохирургическим центром под непосредственным руководством ведущего кардиохирурга страны Юрия Пя.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение Трансплантация
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