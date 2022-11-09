Как часто суды присяжных выносят оправдательные приговоры в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня суды присяжных выносят оправдательные приговоры до 10 % от рассмотренных дел. Об этом заявил председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абдрашит Жукенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель судебной коллегии по уголовным делам напомнил, что суд присяжных в нашей стране введен с 1 января 2007 года и существует уже 15 лет.

«Это очень значимая мера по развитию нашей судебной системы. Суд присяжных заседателей играет важную положительную роль в утверждении основных принципов уголовного процесса: равноправия и состязательности сторон, презумпции невиновности. Сегодня суды присяжных выносят оправдательные приговоры до 10 % от рассмотренных дел. В общих судах эта цифра составляет 1,5-2 %», - сказал Абдрашит Жукенов, представляя законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей» на пленарном заседании Мажилиса.

Спикер добавил, что по делам, подсудным присяжным, качество досудебного расследования намного лучше. В судебном разбирательстве стороны более активны.

Суд с участием присяжных заседателей обеспечивает также сближение власти и населения страны, повышает правовой уровень и правовую культуру общества, способствует повышению доверия к суду.

С 2007 по 2009 годы присяжные заседатели рассматривали дела о преступлениях, за совершение которых была предусмотрена смертная казнь и пожизненное лишение свободы.

Количество дел в этот период с участием присяжных в год составляло около 50 дел (в 2007 году - 36 дел, в 2008-м - 44 дела, 2009-м - 65 дел). Это примерно 9 % от всех рассмотренных судами дел.

В период с 2010 по 2012 годы подсудность суда присяжных была расширена всеми делами об особо тяжких преступлениях.

Такой шаг привел к 10-кратному увеличению дел, рассматриваемых с участием присяжных заседателей. Свыше 300 в год, это свыше 14% от всех рассмотренных судами дел об особо тяжких преступлениях.

В июле 2013 года подсудность суда присяжных сужена и на их рассмотрение оставлены лишь дела, влекущие смертную казнь и пожизненное лишение свободы.

Такое изменение привело к резкому сокращению числа дел с участием присяжных заседателей около 50 - 60 дел в год (в 2014 году - 65 дел, в 2015-м - 42 дела). Это около 3% от всех дел об особо тяжких преступлениях, рассмотренных судами.

В рамках Плана нации «100 шагов» перечень дел с участием присяжных заседателей в 2015 году расширен до 14 составов особо тяжких преступлений.