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    Как часто курят вейпы казахстанские школьники

    27 Февраля 2023, 16:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Один-два дня и чаще употребляли электронные сигареты (вейпы) в течение жизни 9,8% казахстанских подростков в возрасте 11, 13 и 15 лет. Из них 11,3% - мальчики, 8,2% - девочки. Такие данные опубликованы национальном отчете «Факторы образа жизни школьников Казахстана, их физическое, психическое здоровье и благополучие», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «5,8% детей употребляли вейпы за последние 30 дней. Большой скачок в два раза наблюдается в показателе с 13 до 15 годам, особенно у мальчиков. В 2022 году, по сравнению с предыдущим исследованием, которое было проведено в 2018 году, мальчики и девочки стали больше употреблять вейпы как в течение жизни (увеличение на 3,6%), так и в течение 30 дней (увеличение на 2,7%)», - говорится в отчете по исследованию, проведенному Национальным центром общественного здравоохранения Минздрава РК совместно со Всемирной организацией здравоохранения.

    Доля подростков, когда-либо куривших сигареты, составила 6%. Приобщение к курению детей увеличилось на 1,2% в 2022 году по сравнению с показателями 2018 года.

    Ранее сообщалось, что 75% школьников Казахстана живут в полных семьях. Каждый день употребляют энергетики 3% казахстанских подростков.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Здравоохранение Статистика Здоровье Дети
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