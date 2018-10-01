Как часто казахстанцы нарушают порядок на борту самолетов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как часто казахстанцы нарушают правила поведения на борту воздушного судна, сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр, представляя законопроект по ратификации Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов на пленарном заседании Мажилиса. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поведение на борту воздушного судна регламентируется нашими правилами, любое их нарушение рассматривается как недопустимое и нарушающее порядок», - сказал Роман Скляр, отвечая на вопросы депутатов.

Он также сообщил, что казахстанцы не так часто нарушают правила поведения на борту воздушных судов.

«Несмотря на то, что количество рейсов у нас увеличивается, в прошлом году у нас было два-три случая административной ответственности, когда привлекали граждан за нарушения общественно порядка на борту воздушного судна», - заключил Роман Скляр.