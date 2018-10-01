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Как часто казахстанцы нарушают порядок на борту самолетов

10 Октября 2018 16:02 309
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Как часто казахстанцы нарушают порядок на борту самолетов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как часто казахстанцы нарушают правила поведения на борту воздушного судна, сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр, представляя законопроект по ратификации Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов на пленарном заседании Мажилиса. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Поведение на борту воздушного судна регламентируется нашими правилами, любое их нарушение рассматривается как недопустимое и нарушающее порядок», - сказал Роман Скляр, отвечая на вопросы депутатов.

Он также сообщил, что казахстанцы не так часто нарушают правила поведения на борту воздушных судов.

«Несмотря на то, что количество рейсов у нас увеличивается, в прошлом году у нас было два-три случая административной ответственности, когда привлекали граждан за нарушения общественно порядка на борту воздушного судна», - заключил Роман Скляр.

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Ключевые слова: Безопасность, Транспорт, Мажилис,
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Автор:

Серик Сабеков

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