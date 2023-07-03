Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 446.48 eur/kzt 501.17

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 62.55
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Транспорт

    Как быть с легализацией авто, не снятого с учета по месту прежней регистрации

    3 Июля 2023, 12:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как быть с легализацией автомобилей, которые не были сняты с учета по месту прежней регистрации в странах Евразийского экономического союза, пояснила на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек. Об этом передает корреспондент МИА «Казинофрм».

    «Что касается автомобилей, которые не были сняты с учета по месту прежней регистрации в странах Евразийского экономического союза, и по этой причине не были легализованы, то владельцам будет предоставлено право поставить их на временный учет в Казахстане сроком на 5 лет под обязательство об обратном вывозе или их последующей первичной регистрации в Казахстане, если автомобиль будет снят с учета по месту прежней регистрации в другой стране», - сказала Шугыла Турлыбек.

    Она также пояснила, что при постановке на временный учет будут выдаваться свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номерные знаки Республики Казахстан.

    В свидетельстве о регистрации будет указываться «временный учет, без права отчуждения и выезда за пределы Республики Казахстан».

    Регистрационные документы и государственные номерные знаки иностранного государства будут сдаваться на хранение в Госкорпорацию «Правительство для граждан».

    «Если граждане Казахстана решат вывезти указанные автомобили за пределы страны, они должны будут сдать регистрационные документы и госномерные знаки Республики Казахстан, после чего им будут возвращены регистрационные документы и госномера иностранного государства. В случае, если автомобили будут сняты с учета в стране прежней регистрации и граждане Казахстана примут решение осуществить их первичную регистрацию в Казахстане, на них будут распространяться условия легализации с уплатой сбора за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге и без взимания утилизационного платежа», - добавила Шугыла Турлыбек.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Транспорт Легализация. Приватизация Авто
    Новости по теме
    Новости по теме
    Движение для транспорта закроют на одной из республиканских трасс в Казахстане
    Казахстанские инженеры создали гоночный электромобиль и получили награду в Индонезии
    В Казахстане выросли цены на авто из-за программы льготного автокредитования
    На нескольких участках проспекта аль-Фараби в Алматы завершили ремонт
    Популярное
    1 Границы Караганды планируют расширить
    2 Разработан проект Комплексного плана развития Актобе до 2026 года
    3 В Казахстане временно не будут работать некоторые информационные системы
    4 Непобежденный казахстанский боксер вошел в топ-5 рейтинга IBF
    5 Людей эвакуировали из ТРЦ в Астане