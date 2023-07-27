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    Как будут выявлять склонность призывников к суициду в Казахстане

    27 Июля 2023, 17:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве обороны намерены внедрять специальный психодиагностический комплекс, чтобы выявить склонность призывников к суициду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующий аспект, который необходимо отметить, это внедрение универсальных психодиагностических комплексов «Ақ-сұңқар», предназначенных для своевременного выявления лиц, склонных к суицидальному поведению и другим видам отклоняющегося поведения в Вооруженных силах. Комплекс имеет базу более 60 психологических инструментариев и позволяет в автоматическом режиме обрабатывать результаты психологического изучения», - отметил на брифинге в СЦК замминистра обороны Дархан Ахмедиев.

    Данный комплекс имеет защиту от возможности внешнего вмешательства (подмены результатов), производит фото- и видеофиксацию, а также можно измерить психофизиологические показатели испытуемого.

    В последующем планируется применение данных комплексов в ходе профессионального и психологического отбора в военные учебные заведения и на воинскую службу по контракту.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Армия Минобороны РК
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