Как будут выявлять склонность призывников к суициду в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве обороны намерены внедрять специальный психодиагностический комплекс, чтобы выявить склонность призывников к суициду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующий аспект, который необходимо отметить, это внедрение универсальных психодиагностических комплексов «Ақ-сұңқар», предназначенных для своевременного выявления лиц, склонных к суицидальному поведению и другим видам отклоняющегося поведения в Вооруженных силах. Комплекс имеет базу более 60 психологических инструментариев и позволяет в автоматическом режиме обрабатывать результаты психологического изучения», - отметил на брифинге в СЦК замминистра обороны Дархан Ахмедиев.

Данный комплекс имеет защиту от возможности внешнего вмешательства (подмены результатов), производит фото- и видеофиксацию, а также можно измерить психофизиологические показатели испытуемого.

В последующем планируется применение данных комплексов в ходе профессионального и психологического отбора в военные учебные заведения и на воинскую службу по контракту.