Как будут выявлять невакцинированных работников в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как в Алматы будут проверять невакцинированных работников, объяснил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проверками будут заниматься сами госпитальные эпидемиологи, также у нас есть мониторинговые пункты. Сейчас мы проводим подготовительную работу прививочных пунктов. После 15 июля работа мониторинговых групп будет переформатирована именно на вопросы соблюдения 31-го постановления главного санврача нашей станы по вакцинации до 15 июля всех контингентов. Конечно, здесь будут выборочные проверки. В принципе работа уже идет. Мониторинг ведется, эту работу будем продолжать после 15 июля уже более точечно», - ответил Бекшин на брифинге в региональной службе коммуникаций.

Спикер объяснил, что мониторинговые группы не будут беспокоить самих сотрудников, а будут обращаться в отдел кадров.

«У них есть отдел кадров, там есть список работников, ИИН, можно пробить по базе. Не нужно обходить каждого, отвлекать от работы. Наши цифровые технологии позволяют эту работу проводить», - уточнил он.

Ж. Бекшин заметил, что если выяснится, что компания не выполняет предписание главного санврача страны, то будут приниматься меры, вплоть до приостановления.

«Мы должны остановить эту инфекцию. Но перед этим будет проводиться разъяснительная работа. Я думаю, что население и руководители образованные, грамотные и сами заинтересованы, чтобы производство работало. Сейчас идут бесконечные звонки, интересуются как это будет, можно ли пригласить прививочную бригаду на предприятие. Конечно, наши мобильные прививочные бригады будут выезжать на предприятия, прививать по месту работы», - отметил Бекшин.