Как будут возмещать ущерб жителям подтопленных сел в Мактааральском районе

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время состояние более 3 тысяч граждан, эвакуированных из подтопленных сел Мактааральского района Туркестанской области во временные пункты, стабильное. Жители прошли медицинское обследование, обеспечены постельными принадлежностями и теплыми одеялами, а также трехразовым питанием. Все необходимые продукты питания и предметы личной гигиены доставляются своевременно и распределяются в каждый пункт по списку с центрального склада, который был оборудован на случай чрезвычайной ситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Жители, которых эвакуировали в здания школ, колледжей и мечетей, выражают свою искреннюю благодарность Правительству страны, региональным и районным властям и всем казахстанцам за помощь в столь трудный период.

На сегодняшний день всесторонняя помощь оказывается 6 127 жителям сел Женис, Жанатурмыс, Фирдоуси, Оргебас и Достык, пострадавших от подтопления. Жители населенного пункта Фирдоуси были рады услышать, что паводковые воды скоро отступят и затопленные жилые дома, домашний скот и сельскохозяйственные культуры будут восстановлены.

«Все мы обрадовались и испытали большое облегчение, услышав слова акима области Умирзака Шукеева, что нам полностью возместят ущерб. Более того, мы благодарны всем казахстанцам за оказываемую помощь», - отмечает Надир Фахруддин, житель села Фирдоуси.

Следует отметить, ущерб, причиненный жителям Мактааральского района из-за прорыва дамбы в Узбекистане, будут подсчитывать по опыту Арыси. Для этого после того, как вода отступит из населенных пунктов, будет проведен обход каждого дома. Рассматривается возможность выплаты компенсации каждой пострадавшей семье. Также возместят расходы аграриев, посевные поля которых пострадали во время подтопления.

«В эту ночь, бросив свой дом, мы с пятью детьми бежали от стихии. Невозможно выразить словами, что мы пережили. Не дай Бог кому-то пережить такое. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Сейчас нас разместили в школе, предоставили чистое постельное белье, одежду - детям, и все мы обеспечены питанием. Благодарим всех, кто не остался в стороне и помогает нам», - говорит жительница района Махфират Курбанова.

Вместе с тем для охраны общественного порядка и имущества жителей подтопленных районов установлены блокпосты, полицейские охраняют скот и имущество жителей.

Стоит подчеркнуть, в аварийно-спасательных работах было задействовано 986 человек, 10 единиц плавсредств и более 180 единиц техники. Кроме того, из Кызылординской, Жамбылской областей и города Шымкента доставлены 30 высокопроизводительных водозаборных насосов. Приемные эвакуационные пункты обеспечены необходимым оборудованием и продуктами питания.

Медицинскую помощь оказывают 120 медицинских работников. Наряду с этим, всяческая помощь и поддержку оказывают соседние области и предприниматели.

Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению пяти населенных пунктов в этом районе.

В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация.

Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступит к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане.