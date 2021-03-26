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    Как будут увеличиваться стипендии студентов и докторантов, рассказал Аскар Мамин

    26 Марта 2021, 12:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин сообщил о поэтапном увеличении стипендий до 2025 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях повышения интереса обучающихся к получению образования со стороны государства создаются соответствующие условия в виде предоставления образовательных грантов, компенсации за проезд и выплаты стипендий с учетом учебных достижений. Вопрос об увеличении размера стипендии обучающихся находится на постоянном контроле и рассматривается исходя из возможностей бюджета. Так, размер ежемесячной государственной стипендии студентов бакалавриата с 2005 года был увеличен поэтапно с 2 913 тенге в 2005 году до 26 186 тенге в 2020 году», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    Он также напомнил, что в соответствии с поручением Главы государства, данным на третьем заседании Национального совета общественного доверия 27 мая 2020 года, с 1 сентября 2020 года увеличены стипендии для студентов, обучающихся по программам бакалавриата по педагогическим специальностям, с 26 до 42 тысяч, стипендий докторантов до 150 тысяч.

    «Следует отметить, что пунктами 12, 13 Дорожной карты по реализации программы «Жастар-Отанға!» до 2025 года предусмотрено поэтапное увеличение стипендий студентов на 100% и стипендий магистрантов и докторантов на 75% к 2025 году», - заключил Премьер.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Образование Вузы
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