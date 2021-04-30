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    Как будут улучшать отдых туристов в Балхаше

    30 Апреля 2021, 22:00

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Вода, канализация и электроснабжение: долгожданное строительство инфраструктуры в зонах отдыха на Прибалхашье начнётся в этом году, передает МИА «Казинформ».

    Аким Карагандинской области Женис Касымбек в ходе рабочей поездки в Балхаш провёл совещание по развитию туризма в регионе.

    Как сообщил глава Балхаша Ораз Таурбеков, в этом году планируется начать строительство линий электропередачи, водоснабжения и водоотведения к туристическим объектам в районе залива Бертыс.

    «Республиканской бюджетной комиссией поддержаны заявки по строительству линий электропередачи, водоснабжения, водоотведения к туристическим объектам бухты Бертыс. Это долгожданный проект для туристических зон. С ним связывают начало своего строительства как минимум 18 бизнес-проектов», – доложил Ораз Таурбеков.

    На совещании подняли вопрос присоединения к Балхашу двух посёлков.

    «Торангалык и Чубар-Тюбек. На сегодняшний день есть план детальной планировки прибрежной зоны в этих посёлках. Заключены договоры на разработку ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

    После присоединения посёлков к границам города благоустроят и обеспечат инженерными коммуникациями 22 км прибрежной зоны. К сентябрю будет разработана вся необходимая документация. Здесь планируется строительство 12 зон отдыха и объектов туризма за счёт частных инвестиций.

    Глава области, в свою очередь, поручил в Торангалыке уделить внимание внешнему облику посёлка.

    «На въезде в посёлок стоят полуразрушенные здания и дома. Выясните, есть ли владельцы у этих объектов. Что нельзя восстановить – разберите, а там, где можно, приведите дома в порядок и распределите среди очередников», – сказал Женис Касымбек.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Туризм Другие государственные органы
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