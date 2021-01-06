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    Как будут учиться школьники Шымкента в третьей четверти учебного года

    6 Января 2021, 18:39

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Шымкента выпускные классы в третьей четверти будут обучаться в комбинированном формате. 70 % предметов - в штатном режиме, 30 % - в дистанционном формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В общеобразовательных школах разрешается обучение в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.

    Комбинированное обучение разрешается в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11, 12 классы), 70 % предметов - в штатном режиме, 30 % - в дистанционном формате. Но не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу «один класс – один кабинет», одновременное нахождение в школе не более 30 % человек проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима).

    Разрешается индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Здравоохранение Шымкент Коронавирус в РК
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