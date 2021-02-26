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    Как будут трудоустраивать безработных алматинцев

    26 Февраля 2021, 19:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассмотрел вопросы создания рабочих мест, сохранения занятости, своевременности выплат зарплат и обязательных пенсионных и социальных взносов работодателями, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    По данным, озвученным на совещании, в 2020 году по всем госпрограммам, а также в сфере МСБ, было создано 76,3 тысяч рабочих мест.

    В текущем году в рамках программы «Енбек» по направлению «ТиПО» планируется обучить 2,5 тысяч человек в возрасте 15-24 лет из числа молодежи, не поступившей в вузы, и подростков из неблагополучных семей.

    По направлению «Краткосрочное обучение» на курсах по востребованным специальностям, таким как швейное и кондитерское дело, бухгалтерия, обучатся 1 тыс. человек. Обучающиеся по данным направлениям получают стипендии, им оказывается содействие в трудоустройстве.

    Еще одно направление программы «Енбек» - микрокредитование и гранты. Планируется, что микрокредиты получат 115 человек, на общую сумму 1,6 млрд тенге. Гранты в размере 200 МРП смогут получить 1 тыс. человек на общую сумму 583,4 млн тенге. Порядка 1 тыс. безработных будут трудоустроены на социальные рабочие места, еще 6 тысяч – на общественные. Молодежной практикой будут охвачены 800 человек в возрасте до 29 лет. Благодаря дополнительным средствам, выделенным по поручению акима мегаполиса, ежемесячная оплата труда молодежи выросла до 100 тысяч тенге.

    На состояние рынка труда в мегаполисе значительное влияние оказали ограничительные меры в период режима ЧС и карантина. Ряд предприятий сферы торговли и услуг не восстановили допандемийный потенциал. В этой связи аким Алматы поручил своим заместителям, акимам районов и руководителям заинтересованных управлений принять все меры для того, чтобы оказать необходимую помощь предприятиям, оказавшимся в сложном положении.

    Среди мер поддержки по обеспечению занятости в городе рассматривается пилотный проект по предоставлению бесплатных производственных площадей в промышленных парках. Желающие заняться своим делом смогут, получив льготное кредитование по программам развития МСБ, открыть свое дело и обеспечить себя и своих близких работой.

    С целью усиления профориентационной работы и повышения уровня трудоустройства выпускников вузов и колледжей планируется запуск учебных центров на базе промышленных предприятий. Кроме того, будет создана единая база данных по мониторингу выпускников, продолжится обучение курсам по основам предпринимательства в высших и среднеспециальных учебных заведениях, где также будут открыты бизнес-инкубаторы.

    На совещании также рассмотрены меры по снижению задолженности предприятий по заработной плате и недопущению просрочек по обязательным платежам – пенсионных выплат и социального страхования.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Бизнес Алматы Акимат Занятость Общество Енбек жолы
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