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    Как будут спасать пропавших в горах альпинистов, рассказал аким Алматы

    19 Августа 2019, 14:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о продолжении спасательной операции в горах Кыргызстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вгорах Кыргызстана продолжается спасательная операция. Троих военных альпинистовМинистерства обороны РК доставят в базовый лагерь «Каркара», расположенный нижепика Хан-Тенгри. Отсюда они вылетят на вертолете МИ-703 (171) Казавиаспасачерез погранпереход Кегень в городе Караколе Иссыкульской области Кыргызстана.Поисковый отряд направится в лагерь туркомпании «Ak-sai travel», где былизарегистрированы пропавшие альпинисты», - сообщил аким в Instagram.

    Поего словам, спасатели оснащены необходимым оборудованием.

    «Отмечу,это настоящие профессионалы, которые имеют опыт таких восхождений. Руководитгруппой Максут Жумаев», - добавил Бакытжан Сагинтаев.

    Напомним,альпинисты из Алматы Мурат Отепбаев, Андрей Корнеев и Александр Чечулин,который, к сожалению, погиб от отека легких, осталисьпод снежным завалом на пике Победы в Кыргызстане.

    Ранееаким Алматы также прокомментировалпропажу группы казахстанских альпинистов в горах.

    МинобороныРК ищетпропавших альпинистов в Кыргызстане.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Акимат Кыргызстан
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