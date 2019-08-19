Как будут спасать пропавших в горах альпинистов, рассказал аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о продолжении спасательной операции в горах Кыргызстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вгорах Кыргызстана продолжается спасательная операция. Троих военных альпинистовМинистерства обороны РК доставят в базовый лагерь «Каркара», расположенный нижепика Хан-Тенгри. Отсюда они вылетят на вертолете МИ-703 (171) Казавиаспасачерез погранпереход Кегень в городе Караколе Иссыкульской области Кыргызстана.Поисковый отряд направится в лагерь туркомпании «Ak-sai travel», где былизарегистрированы пропавшие альпинисты», - сообщил аким в Instagram.

Поего словам, спасатели оснащены необходимым оборудованием.

«Отмечу,это настоящие профессионалы, которые имеют опыт таких восхождений. Руководитгруппой Максут Жумаев», - добавил Бакытжан Сагинтаев.

Напомним,альпинисты из Алматы Мурат Отепбаев, Андрей Корнеев и Александр Чечулин,который, к сожалению, погиб от отека легких, осталисьпод снежным завалом на пике Победы в Кыргызстане.

Ранееаким Алматы также прокомментировалпропажу группы казахстанских альпинистов в горах.

МинобороныРК ищетпропавших альпинистов в Кыргызстане.