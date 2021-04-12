Как будут решать вопрос выделения спецгрантов для поддержки молодых ученых в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О новой бюджетной программе по модернизации и укреплению базы научных организаций МОН, рассказал глава ведомства Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При поддержке Главы государства в 2020 году открыта новая бюджетная программа по модернизации и укреплению базы научных организаций МОН, выделены 2,8 млрд тенге. Благодаря этому 23 института приобрели лабораторное оборудование. В текущем году на эти цели выделено уже более 3,8 млрд тенге. Модернизация институтов продолжится и в последующие годы», - написал Асхат Аймагамбетов на своей страничке в Facebook.

Глава МОН отметил, что серьезные изменения произошли в части повышения прозрачности формирования и деятельности ННС.

Заседания переведены в онлайн-формат, голосование стало открытым, а состав советов сформирован четко в соответствии с показателями научной активности.

«С текущего года начнется реализация нового проекта по организации для 500 ученых научных стажировок в ведущих научных центрах мира и проекта «Жас ғалым» с ежегодным выделением 1000 грантов для молодых ученых», - добавил Асхат Аймагамбетов.

Министр продолжил, что 20 вузов страны получат финансирование по проекту «Центры академического превосходства».

«Это значит, что они получат возможность серьезно обновить и материально-техническую базу институтов. Стоит задача по дальнейшей цифровизации всех процессов в науке. Министерство будет работать по увеличению сроков реализации научных проектов до 5 лет по отдельным грантам, требующим более длительных сроков», - написал Асхат Аймагамбетов.

Министр образования и науки почеркнул, что ученые не должны зависеть только от результатов конкурсов. Именно об этом говорил Президент на заседании НСОД.

«Мы считаем важным решение вопроса по внедрению прямого финансирования институтов, занимающихся фундаментальными исследованиями в стратегических для страны направлениях. Министерство работает по расширению перечня сотрудников, получающих оплату в рамках базового финансирования. Выделение специальных грантов в рамках постдокторантуры для поддержки молодых ученых также будет решаться в рамках нового законопроекта по внесению изменений в ЗРК «О науке». Кроме того, продолжится практика по финансированию проектов по коммерциализации РННТД. Одной из важнейших целей для нас является повышение комфортности работы для каждого ученого, снижение бюрократических проволочек и повышение привлекательности науки для молодёжи», - резюмировал Асхат Аймагамбетов.



