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    Как будут решать вопрос дефицита ученических мест в школах Астаны

    4 Апреля 2023, 11:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал вопрос дефицита ученических мест в школах Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с тем, что есть проблемы с трехсменными школами и дефицитом ученических мест, с этого года начата реализация национального проекта «Комфортные школы». Как раз эти меры нацелены на решение проблемы дефицита ученических мест. Сейчас в Астане начато строительство 20 школ в рамках проекта», - сказал Гани Бейсембаев в кулуарах Правительства.

    Кроме того, по его словам, есть школы с профицитом ученических мест.

    «К примеру, рядом две школы – одна с дефицитом, другая с профицитом. Это связано с качеством организации учебного процесса. Поэтому, данный вопрос будет тщательно изучен, дано поручение руководителю управления образования Астаны, чтобы вопрос был тщательно рассмотрен и решен в индивидуальном порядке», - добавил и.о. министра.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Образование школа
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