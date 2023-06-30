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    Как будут решаться споры вокруг Талдыколя в Астане

    30 Июня 2023, 14:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Размер озера Большой Талдыколь планируют увеличить в 5 раз, а вокруг озера Малый Талдыколь будет запрещена дальнейшая застройка. Об этом сообщил аким Астаны Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, в 1990-е годы в Большом Талдыколе объем воды достигал 50 миллионов кубометров, в 2000-х сократился до 10 миллионов. Сейчас же эта цифра менее 1 млн кубометров. С 2015 года проводились работы по очистке воды, очищенная вода из городской канализационно-очистной системы теперь сбрасывается в Есиль.

    «Сейчас, по согласованию с Министерством (экологии и природных ресурсов – прим.ред.) собираемся направить воду в Большой Талдыколь. Эту работу мы ведем уже 2 недели. В целом планируем увеличить размер Большого Талдыколя в 5 раз. На это уйдет 1,5 – 2 года», — сказал Женис Касымбек, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Что касается Малого Талдыколя, то, по данным акима, только на одном из участков водоема рассматривается строительство парка. Вопрос обсуждается вместе с экологами, в дальнейшем планируется вынести на обсуждение с жителями города.

    «Но нового строительства не будет. А с домами, которые уже построены и в которых уже живут люди, мы ничего сделать не можем», — добавил градоначальник.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Акимат Талдыколь
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