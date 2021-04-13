Как будут решать проблему затопления ряда ЖК на левобережье столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будут решать проблему затопления прилегающей территории и помещений ряда жилых комплексов на левом берегу столицы, рассказал заместитель акима района Есиль города Нур-Султан Канат Аббас, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В принципе, чтобы глобально этот вопрос решить – проект есть, ПСД есть, госэкспертиза есть, теперь будет строиться новая линия 7,6 км на очистные сооружения. Я думаю, когда эту новую линию построят, то вся эта проблема решится и таких проблем не будет», - сказал Канат Аббас на заседании городского маслихата.

Ранее он назвал причины затопления прилегающей территории и помещений ряда ЖК на левобережье столицы.

«На сегодня в городе активно ведется застройка Есильского района. Эта проблема у нас копилась годами. Там у нас существует всего один коллектор, который на сегодняшний день не совсем справляется, так как очень много жилых комплексов в Есильском районе. Также с Алматинского района приходит к нам 50-70% заполняемости в связи с подтоплениями и талыми водами», - сказал Канат Аббас на заседании городского маслихата.

Спикер добавил, что на сегодня эта проблема стоит довольно остро и в некоторых домах по адресу Мангилик Ел 35, по улице Алихана Бокейхана, Керей-Жанибек хандар, Сауран идет подтопление подвалов.