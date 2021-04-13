Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Как будут решать проблему затопления ряда ЖК на левобережье столицы

    13 Апреля 2021, 17:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будут решать проблему затопления прилегающей территории и помещений ряда жилых комплексов на левом берегу столицы, рассказал заместитель акима района Есиль города Нур-Султан Канат Аббас, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В принципе, чтобы глобально этот вопрос решить – проект есть, ПСД есть, госэкспертиза есть, теперь будет строиться новая линия 7,6 км на очистные сооружения. Я думаю, когда эту новую линию построят, то вся эта проблема решится и таких проблем не будет», - сказал Канат Аббас на заседании городского маслихата.

    Ранее он назвал причины затопления прилегающей территории и помещений ряда ЖК на левобережье столицы.

    «На сегодня в городе активно ведется застройка Есильского района. Эта проблема у нас копилась годами. Там у нас существует всего один коллектор, который на сегодняшний день не совсем справляется, так как очень много жилых комплексов в Есильском районе. Также с Алматинского района приходит к нам 50-70% заполняемости в связи с подтоплениями и талыми водами», - сказал Канат Аббас на заседании городского маслихата.

    Спикер добавил, что на сегодня эта проблема стоит довольно остро и в некоторых домах по адресу Мангилик Ел 35, по улице Алихана Бокейхана, Керей-Жанибек хандар, Сауран идет подтопление подвалов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Происшествия Акимат Паводок
    Новости по теме
    Новости по теме
    Возгорание на НПЗ КазМунайГаза в Румынии ликвидировано
    Пожар на Аксуском заводе ферросплавов: горит оборудование и насосное масло
    Рекордную сумму в 27 млрд тенге выделили в этом году на ремонт дорог в Павлодарской области
    Как акимат Алматы будет решать проблему с водой на Каменском плато
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане