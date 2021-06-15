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    Как будут регулироваться закупки квазигосектора, рассказал Ерулан Жамаубаев

    15 Июня 2021, 13:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев озвучил меры, направленные на регулирование процесса закупок квазигосударственного сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главой государства 8 июня текущего года подписан Закон «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора». Законом предлагается регулирование закупок субъектов квазигосударственного сектора, в том числе закупок Фонда «Самрук-Қазына», - напомнил Ерулан Жамаубаев на отчетной встрече с населением.

    По его словам, закон предусматривает следующие подходы:

    первое - базовые положения, касающиеся сферы действия закона, принципов, ограничений, способов, контроля и обжалования закреплены на уровне закона, которые будут едиными для всех субъектов квазигоссектора;

    второе - утверждение правил закупок Фонда «Самрук-Казына» сохранено в ведении Фонда.

    «Это обусловлено спецификой деятельности Фонда и необходимостью сохранения инвестиционной привлекательности при проведении IPO и иных форм приватизации. В целом, на системной основе проводится работа по совершенствованию законодательства и веб-портала госзакупок», - заключил министр.

    Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о работе над совершенствованием процесса государственных закупок.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Минфин РК Бюджет
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