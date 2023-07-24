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    Как будут регулировать миграцию из регионов в Астану

    24 Июля 2023, 11:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ— Заместитель руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны Аян Смагулов, отвечая на запрос редакции рассказал, как будет регулироваться миграция в столицу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В генеральном плане разрабатываются проектные предложения по минимизации возможных рисков и негативных процессов жизнедеятельности города на основе комплексного анализа экономических, социальных, политических и других факторов, которые могут повлиять на будущее развитие города. Среди них учитываются высокие темпы прироста населения в столице. Правительство совместно с акиматом Астаны работает над поиском рациональных путей решения миграционных процессов в столице. Установление жестких ограничений и запретов не приводит к решению проблемы контроля миграционных потоков», — рассказал представитель управления.

    Акимат намерен использовать в этом вопросе лучшие методы международной практики.

    «Зарубежный опыт показывает, что многие страны идут по рыночному сценарию регулирования потоков внутренних мигрантов, а административные меры не приносят желаемых результатов. 1 января 2023 принят Закон о развитии агломераций. Он регулирует системные процессы в работе центральных и местных органов исполнительной власти в направлении дальнейшего развития агломерации. С этой целью совместным решением акиматов города Астаны и Акмолинской области создан местный агломерационный совет. Работа в этом направлении продолжается. Развитие пригородной зоны, грамотная агломерационная связь, развитие антимагнитных населенных пунктов наряду с созданием грамотной политики акимата позволяет сбалансировать миграционные процессы, экономическое и социальное развитие столицы и пригородов», — пишет Аян Смагулов.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Акимат мигранты
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