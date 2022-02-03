Как будут регулировать цены на сжиженный газ в Казахстане после истечения 180 дней

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Болат Акчулаков объяснил, как будут регулироваться цены на сжиженный газ через 180 дней после снятия предельных цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В начале января действительно было принято решение взять цену на сжиженный газ под контроль государства на 180 дней. Сейчас его цена колеблется от 50 до 75 тенге. То есть в самых отдаленных населенных пунктах порог цен составляет 75 тенге, в Мангистауской области - 50 тенге», - сказал Болат Акчулаков.

Министр также подтвердил информацию о том, что себестоимость производства сжиженного газа дороже, чем сейчас.

«Но в течение 180 дней мы должны реформировать систему ценообразования и правила продажи сжиженного газа, как и ГСМ»,- отметил Болат Акчулаков.

По его словам, в рыночной цепочке сжиженного газа есть игроки, у которых нет в собственности ни газозаправочной станции, ни газосборочной станции, то есть непродуктивные посредники.

«Мы, вероятно, исключим таких игроков из цепочки. То есть останутся только те игроки, у которых есть настоящие газопроизводители, газозаправочные и газонакопительные станции. Это позволит нам даже в пределах этой 50-тенговой цены реорганизовать доходность участников в цепочке рынка. То есть будет пересмотрен баланс доходов между продавцами и производителями газа. В принципе, у газодобытчиков должно быть больше доходов. Ведь себестоимость сжиженного газа на наших заводах может достигать 100 тысяч тенге за тонну. Это означает, что только на производство одного литра газа уйдет около 50 тенге. Пока эти заводы работают с убытком в установленные 180 дней», - пояснил Болат Акчулаков.

Ранее Правительство Казахстана ввело предельные цены на сжиженный газ и бензин сроком на полгода.