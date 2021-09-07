Как будут регулировать цены на продукты в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поделился планами по стабилизации и регулированию цен на социально-значимые продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительством разработан Комплекс мер антиинфляционного реагирования. В рамках оперативных мер по сдерживанию продовольственной инфляции будут предприняты конкретные шаги по стабилизации цен на протяжении всей цепи формирования стоимости в секторе экономики», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, будет организован закуп социально-значимой продовольственной продукции, расширена роль «Продкорпорации» в обеспечении стабильных и предсказуемых цен на сырье для переработчиков.

«Будут расширены механизмы субсидирования и льготного кредитования производителей, увеличены нормы субсидирования для строительства инфраструктуры хранения продукции агропромышленного комплекса. Будет снижена арендная плата для реализаторов социально-значимых продуктов», - перечислил А. Мамин.

«Создание Единого реестра производителей по стране и запуск аналитической платформы по мониторингу цен позволит незамедлительно реагировать на локальные вспышки инфляции на местах», - добавил Премьер.