Как будут развивать западные регионы страны, рассказали в «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «Nur Otan» продолжает знакомить казахстанцев с основными приоритетами развития каждого региона, города и района на 5 лет. На сайте primaries.kz представлены проекты 216 предвыборных программ, которые планируют доработать с учетом мнения населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Так, в проекте предвыборной программы Актюбинской области ставится задача по ежегодному созданию не менее 20 тысяч новых рабочих мест и повышению средней заработной платы минимум до 200 тысяч тенге к 2025 году. Ежегодно будет производиться переподготовка не менее тысячи, краткосрочное обучение не менее двух тысяч человек и сокращение квоты на иностранную рабочую силу.

Учитывая, что 29% населения области проживают в сельской местности, в регионе планируют построить по два тепличных комплекса, две молочно-товарных фермы, птицефабрики и увеличить поголовье КРС. Отдельное внимание будет уделено развитию нетрадиционных видов сельского хозяйства – пчеловодству, мараловодству, выращиванию ягодных культур.

Для развития транзитного потенциала региона планируются строительство и реконструкция автодорог областного значения, а также 2 350 км дорог районного значения. Эти меры позволят к 2025 году увеличить долю дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, с 56 до 85%.

В целях снижения нагрузки на окружающую среду партия ставит задачи реконструировать пыле- и газоочистные установки технологического оборудования Актюбинского завода хромовых соединений и построить 9 полигонов ТБО в 2021 году.

В регионе до сих пор функционируют трехсменные школы. Для повышения качества образования будет построено 16 новых школ. В целом, охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольными учреждениями планируется довести до 86% к 2025 году

В рамках партийного проекта «Кедергісіз келешек» планируется строительство Реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями на 150 мест в 2021 году и спортивного комплекса в 2022 году.

По данным проекта предвыборной программы Западно-Казахстанской области, в регионе продолжится работа по созданию развитого агропромышленного комплекса за счет внедрения современных технологий и освоения новых видов производства.

Партия предлагает строительство молочного комплекса, 27 откормочных площадок, расширения площади орошаемых участков с 56 тыс. га до 85,0 тыс. га. В целом, в сельском хозяйстве планируется реализовать 33 инвестпроекта. Эти меры позволят охватить комплексной поддержкой порядка 10 тысяч аграриев.

Также в партии намерены помочь возобновить деловую активность наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса секторам экономики.

В регионе ежегодно будут предоставляться льготные кредиты по программам «Экономика простых вещей», «ДКБ-2025», «Еңбек» и др. Ежегодно будут трудоустраиваться не менее 7 тысяч молодых людей.

Наряду с этим, планируется отремонтировать более 800 км дорог, 59 сел получат централизованное водоснабжение, в 73 населенных пунктах установят комплексные блок-модули водоснабжения. Ежегодно в регионе планируется вводить 480 тыс. кв. м жилья, запустят 2 полигона ТБО с сортировочными линиями.

На сегодняшний день одним из важных вопросов, волнующих жителей области, является высокий тариф на газ (17,24 тенге/м3 для населения). В целях снижения тарифа партия «Nur Otan» ставит задачи провести переговоры на уровне Правительств РК и РФ по снижению стоимости природного газа, получаемого с Оренбургского ГПЗ. Также будет рассмотрен вопрос дифференциации тарифа между населением и предпринимателями.

Для повышения качества услуг в сфере здравоохранения партия планирует обеспечить строительство 2 поликлиник, 3 корпусов к больницам. В целях обеспечения качества и доступности образования партийцы ставят задачи по строительству 21 общеобразовательной школы, а также 100% оснащению школ и детских садов системами видеонаблюдения.

В проекте предвыборной программы Мангыстауской области отмечается, что одним из резервов развития региона являются морские порты Актау, Курык и СЭЗ «Морпорт Актау», а также индустриальные зоны в городах Актау и Жанаозене. Партия будет способствовать обеспечению сохранения объемов добычи нефти, привлечению зарубежных инвестиций и завершению создания инженерной инфраструктуры в СЭЗ «Морпорт Актау».

Для повышения уровня обеспеченности жильем будут построены 48 многоквартирных домов в городах и 89 домов в районах области. Партия также будет добиваться завершения строительства нового онкологического диспансера в городе Актау и терапевтического корпуса городской больницы в городе Жанаозене, строительства 7-ми семейно-врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах.

Для ликвидации 3-сменного обучения планируется строительство 20-ти новых школ в городах и районах, пристроек к действующим школам, поэтапное обеспечение компьютерной техникой детей из малообеспеченных семей для проведения дистанционного обучения на дому.

В Атырауской области за 5 лет будет создано 103 тысячи новых рабочих мест. Для реализации новых бизнес-идей будут предоставлены безвозмездные гранты 141 проекту.

Активно будут решаться вопросы экологии, беспокоящие жителей региона. К примеру, на нефтегазовых предприятиях будут установлены системы контроля атмосферного воздуха в онлайн-режиме.

Также планируется возвести 3,5 млн кв. м жилья, отремонтировать почти 300 км автомобильных дорог, построить 63,5 км водопроводных сетей, реконструировать водоочистное сооружение в селе Акколь Курмангазинского района.

В целях обеспечения доступности к качественному образованию будет построено 9 новых школ и 56 детских садов. В регионе появятся школа искусств, музыкальная школа и дворец школьников.

Для всесторонней поддержки молодежи в регионе планируется ежегодно трудоустраивать не менее 5 тысяч молодых людей. Партия ставит задачу строительства 6 студенческих общежитий.



