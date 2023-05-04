Как будут развивать побережье озера Алаколь в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Для привлечения туристов и повышения уровня обслуживания разрабатывается дорожная карта развития побережья озера Алаколь. Озеро стало точкой притяжения туристов и своеобразной визитной карточкой Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.
Как отметил первый заместитель акима Абайской области Айдын Каримов, дорожная карта предусматривает 40 мероприятий по поэтапному решению проблем инфраструктуры, экологии, безопасности отдыхающих и других проблем, доставляющих неудобства туристам.
По объектам охраны окружающей среды ведутся работы по осушению земель на побережье озера Алаколь Урджарского района со строительством водоотводного канала. Об этом сообщил заместитель акима Абайской области Димитрий Гариков. Решается вопрос и с электроснабжением побережья озера.
«В связи с развитием туристической зоны на побережье Алаколь разработан проект «Строительство новой ПС Алаколь, ВЛ-110кВ от ПС Коктал до проектируемой ПС Алаколь и ВЛ 35кВ для закольцовки ПС «Кабанбай» до проектируемой ПС Алаколь». Заключение экспертизы получено. Рассматривается вопрос реализации проекта. Также разработан проект «Строительство ВЛ-10 кВ от ПС Карабулак до РП 10 кВ, расположенного на побережье озера Алаколь» - отметил он.
В летний период в туристическом направлении будут функционировать пассажирские перевозки к озеру Алаколь: 4 действующих автобусных маршрута, также проведен тендер на обслуживание железнодорожного маршрута «Семей- ст. Жаланашколь», победителем которого определен АО «Пассажирские перевозки». Расчет на 2023 год сформирован с учетом курсирования поездов через день, 3 раза в неделю с составом поезда 5 вагонов.