Как будут развивать побережье озера Алаколь в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Для привлечения туристов и повышения уровня обслуживания разрабатывается дорожная карта развития побережья озера Алаколь. Озеро стало точкой притяжения туристов и своеобразной визитной карточкой Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как отметил первый заместитель акима Абайской области Айдын Каримов, дорожная карта предусматривает 40 мероприятий по поэтапному решению проблем инфраструктуры, экологии, безопасности отдыхающих и других проблем, доставляющих неудобства туристам. «Завершается реконструкция системы светосигнального оборудования, видеонаблюдения, наружного освещения аэропорта Урджара. Разработана проектно-сметная документация по реконструкции терминала аэропорта, проект находится на рассмотрении государственной экспертизы. На сегодня рейсы по направлениям «Алматы-Урджар-Семей-Урджар-Алматы» выполняются дважды в неделю», – отметил Айдын Каримов.

Заместитель акима также подчеркнул, что с июня по август частота рейсов увеличится до 3-4 раз в неделю. Кроме того, авиакомпания QAZAQ AIR с 15 мая запустит прямое авиасообщение из Астаны в Урджар.

«Для обеспечения пожарной безопасности ведется разработка проектно-сметная документация на строительство пожарного депо на 2 единицы техники в селе Кабанбай. Реализация проекта запланирована в рамках комплексного плана развития области на 2024 год. До 2027 года работы по берегоукреплению озера, включая новые зоны, будут проводиться поэтапно», – заключил Айдын Каримов.

По объектам охраны окружающей среды ведутся работы по осушению земель на побережье озера Алаколь Урджарского района со строительством водоотводного канала. Об этом сообщил заместитель акима Абайской области Димитрий Гариков. Решается вопрос и с электроснабжением побережья озера.

«В связи с развитием туристической зоны на побережье Алаколь разработан проект «Строительство новой ПС Алаколь, ВЛ-110кВ от ПС Коктал до проектируемой ПС Алаколь и ВЛ 35кВ для закольцовки ПС «Кабанбай» до проектируемой ПС Алаколь». Заключение экспертизы получено. Рассматривается вопрос реализации проекта. Также разработан проект «Строительство ВЛ-10 кВ от ПС Карабулак до РП 10 кВ, расположенного на побережье озера Алаколь» - отметил он.

В летний период в туристическом направлении будут функционировать пассажирские перевозки к озеру Алаколь: 4 действующих автобусных маршрута, также проведен тендер на обслуживание железнодорожного маршрута «Семей- ст. Жаланашколь», победителем которого определен АО «Пассажирские перевозки». Расчет на 2023 год сформирован с учетом курсирования поездов через день, 3 раза в неделю с составом поезда 5 вагонов.



