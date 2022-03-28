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    Как будут развивать инфраструктуру в курортной зоне СКО

    28 Марта 2022, 11:33

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В этом году на территории Имантау-Шалкарской курортной зоны в Северо-Казахстанской области откроют 10 объектов для размещения туристов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сейчас в курортной зоне функционируют 40 баз отдыха. Из них только шесть работают круглогодично.

    «Без инфраструктуры инвесторы не готовы вкладывать средства в развитие туризма. Мы работаем над тем, чтобы создать благоприятные условия для работы предпринимателей и для туристов. За последние пять лет отремонтировали более 250 км автомобильных дорог, ведущих к курортной зоне, на общую сумму 8 млрд тенге. Это позволило сократить время пребывания туристов в пути на 30%. Договорились с Акмолинской областью о ремонте дороги «Лобаново-Зеренда». Отремонтированы дороги внутри лесного фонда нацпарка, находящиеся на балансе акимата Айыртауского района. В прошлом году разработали проектно-сметную документацию на пять дорог, в этом году планируем их ремонт», - рассказал и.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Дархан Амрин.

    Он добавил, что Комплексным планом социально-экономического развития области предусмотрено строительство транспортной, инженерной инфраструктуры и проведение благоустройства в курортной зоне.

    «Сформирован пул якорных инвестиционных проектов, планируемых к реализации на землях национального парка, в том числе современные круглогодичные экоотели, глэмпинги и автокараванинги», - сказал Д.Амрин.

    По данным управления, в прошлом году североказахстанскую курортную зону посетили 24,9 тысячи человек. Рост на 39%. До пандемии 50% отдыхающих были российские туристы.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Туризм Экология Акимат Регионы
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