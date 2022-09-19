Как будут рассчитывать тарифы по страхованию профответственности медработников в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила о предлагаемой модели расчета тарифных ставок по страхованию профессиональной ответственности медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для расчета тарифных ставок по страхованию профессиональной ответственности медицинских работников проведен анализ количества страховых объектов, частота и тяжесть страховых событий, изучен опыт страхования профессиональной ответственности медицинских работников, проведены актуальные расчеты по определению суммы страховой премии по 6 профилям специальностей: хирургия, педиатрия, терапия, акушерство и гинекология, стоматология и средний медицинский персонал», - сказала Ажар Гиният в Мажилисе на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

По ее словам, профили специальностей подразделены на группы, к каждой группе отнесены специальности согласно вероятности наступления страхового случая (риски).

С учетом вероятности наступления страхового случая рассчитаны минимальные, базовые и максимальные страховые взносы в разрезе специальностей врачей и среднего медицинского персонала.

«Таким образом, при страховании профессиональной ответственности медицинских работников на основе средних тарифных ставок по специальностям бюджет в целом для всего здравоохранения при применении базовой тарифной ставки составляет 11,6 млрд тенге, при минимальной тарифной ставке бюджет - 4,7 млрд тенге. Прогнозируемый бюджет из расчета на одну медицинскую организация для ПМСП в среднем составит около 3 млн тенге, для стационаров около - 6 млн тенге в год», - добавила министр.