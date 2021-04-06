Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Как будут работать ТРЦ и магазины с 9 апреля в ЗКО

    6 Апреля 2021, 20:34

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Магазины по реализации всех видов непродовольственных товаров приостанавливают работу в воскресные дни. Об этом говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В постановлении прописан график работы торговых домов и центров (график работы в будние дни с 10.00 часов до 21.00 часа, в субботние дни с 10.00 ч. до 17.00 ч., заполняемость не более 30% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя). Приостанавливается работа в воскресные дни с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, салонов красоты, химчисток, цветочных магазинов, фотосалонов, банков (банкоматов) расположенных в них.

    Магазины по реализации всех видов непродовольственных товаров будут работать по графику с 09.00 часов до 18.00 часов, с соблюдением требований ГГСВ РК №67, с приостановлением работы в воскресные дни.

    Продуктовые магазины (в том числе минимаркеты, алкомаркеты, пивные магазины) будут работать с 08.00 часов до 23.00 часов (реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов).

    Настоящее постановление вводится в действие с 9 апреля текущего года.

    Ранее сообщалось, как, согласно новому постановлению, будут учиться школьники и студенты ЗКО.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение Общество Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Лучшие мобилографы Казахстана пройдут стажировку в New York Film Academy
    Жесткий контроль, но не запрет - эксперты о регулировании вейпов в Казахстане
    Все виды услуг по линии недвижимости и земельного кадастра будут недоступны казахстанцам
    Срок приема заявок на городской этап конкурса «Мерейлі отбасы» продлили в Астане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске