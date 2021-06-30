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    21:00, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Как будут работать столичные кинотеатры со 2 июля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будут работать кинотеатры со 2 июля, опубликовано в постановлении главного санитарного врача столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача города Нур-Султана об ужесточении карантина.

    Согласно документу, кинотеатры для субъектов (объектов), участвующих в проекте «Ashyq», будут работать при заполняемости не более 30 % от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 24:00 часов, без проведения акций.

    Также, со 2 июля в Нур-Султане запрещается работа всех видов аттракционов на открытом воздухе.


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