Как будут работать столичные кинотеатры со 2 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будут работать кинотеатры со 2 июля, опубликовано в постановлении главного санитарного врача столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача города Нур-Султана об ужесточении карантина.

Согласно документу, кинотеатры для субъектов (объектов), участвующих в проекте «Ashyq», будут работать при заполняемости не более 30 % от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 24:00 часов, без проведения акций.

Также, со 2 июля в Нур-Султане запрещается работа всех видов аттракционов на открытом воздухе.