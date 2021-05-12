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    Как будут работать салоны красоты, музеи и рынки в ЗКО

    12 Мая 2021, 20:37

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В постановлении главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области прописано, как работают салоны красоты, музеи и рынки в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    При соблюдении требований постановления в Западно-Казахстанской области разрешается работа объектов промышленности, строительства.

    Разрешается работа без ограничений при соблюдении требований постановления следующих объектов: сельское и рыбное хозяйство, животноводство, туркомпании, бизнес-центры, цветочные магазины, фотосалоны, музеи, библиотеки, медицинские организации и аптеки, продуктовые магазины, супермаркеты, открытые рынки.

    При заполняемости группы – не более 15 человек, по предварительной записи разрешена работа кабинетов детской коррекции, детских и взрослых образовательных центров , кружков.

    По предварительной записи с соблюдением масочного режима работают центры и салоны красоты, парикмахерские, услуги маникюра и педикюра, оказывающих косметологических услуг (по записи).

    С графиком работы с 09:00 до 21:00 часов разрешена работа магазинов по реализации всех видов непродовольственных товаров.

    В будние дни с графиком работы с 09:00 до 17:00 часов, при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67, с приостановлением в субботние и воскресные дни работают крытые рынки: продуктовые и непродуктовые.

    При заполняемости не более 80% с соблюдением требований разрешена работа гостиниц, отелей, санаторно-курортных организаций, туристических баз.

    Банки, ЦОН, отделения Казпочты работают по предварительной записи, с ограничением по времени в будние дни с 09:00 до 18:00 часов, в субботние дни с 09:00 до 14:00 часов.

    Религиозные объекты работают без проведения коллективных мероприятий в закрытых помещениях.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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